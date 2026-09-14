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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۱

قنبری: در شرایط تحریم برخی قوانین نیازمند بازنگری هستند

قنبری: در شرایط تحریم برخی قوانین نیازمند بازنگری هستند

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در ششمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی، گفت: در شرایط تحریم‌، برخی از قوانین و مقررات نیاز به بازنگری دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری، صبح روز گذشته یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ به میزبانی وزارت امور خارجه و با حضور معاونان اقتصادی دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد.

در این نشست ضمن معرفی ساختار تحریمی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، به ابعاد این تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف و همچنین راهکارهای مقابله با تحریم‌ها پرداخته شد.

«حمید قنبری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در این نشست با بیان اینکه با هم‌اندیشی و همکاری دستگاه‌ها می‌توان اثرات تحریم‌های ظالمانه آمریکا را کاهش داد، تصریح کرد: با استفاده از امکانات و تفکیک وظایف هر دستگاه در کنار اقدامات فعالانه و پیشگیرانه، مقابله با تحریم‌ها را اثر بخش تر می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در شرایط تحریم، نیاز به تغییر و اصلاح برخی رویه‌ها و مقررات وجود دارد، گفت: با توجه به شرایط کنونی، برخی از قوانین و مقررات مانند بخش‌هایی از قانون برنامه هفتم نیاز به بازنگری دارد که با همکاری سازمان برنامه و بودجه، ایجاد تغییرات در برخی از بندهای قوانین بویژه در حوزه دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه همچنین افزود: برای نخستین بار در ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به موضوع تحلیل بازارهای جهانی و تاثیر آنها از جنگ، برای کمک به تصمیم‌سازی در مسایل سیاسی و اقتصادی پرداخته شد.

کد مطلب 6947203
زهرا علیدادی

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