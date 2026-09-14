برگزاری نمایشگاه آثار برندگان مسابقه عکس «آندری استنین»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار برندگان و برگزیدگان یازدهمین دوره مسابقه بینالمللی عکس مطبوعاتی «آندری استنین» با حضور جمعی از مدیران فرهنگی و رسانهای و فعالان حوزه عکاسی در تهران افتتاح شد.
آیین افتتاحیه این نمایشگاه عصر دوشنبه ۲۳ شهریور در گالری خانه عکاسان حوزه هنری برگزار شد.
در این مراسم محمدمهدی رحمتی مدیرعامل گروه رسانهای مهر، محمدرضا نوروزپور معاون امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امیر جاوید قائممقام حوزه هنری و ولادیسلاف اگوروف وابسته مطبوعاتی سفارت فدراسیون روسیه در تهران سخنرانی کردند. همچنین الکساندر شتول مدیر اجرایی مسابقه با ارسال پیام ویدئویی از برگزاری این نمایشگاه در تهران استقبال کرد.
سخنرانان با اشاره به جایگاه تصویر و عکاسی در جهان امروز، بر نقش عکاسان در ثبت رویدادها و روایت واقعیتها و همچنین ظرفیت رویدادهای فرهنگی و رسانهای مشترک برای تقویت روابط ایران و روسیه تأکید کردند. همچنین بر تداوم و گسترش این رویداد در دیگر کشورهای جهان اسلام با همکاری گروه رسانهای مهر و خانه عکاسان ایران تأکید شد.
این نمایشگاه که به همت گروه رسانهای «روسیا سگودنیا» و با همکاری گروه رسانهای مهر و خانه عکاسان ایران برپا شده، منتخبی از آثار عکاسان جوان کشورهای مختلف را به نمایش میگذارد. یازدهمین دوره این مسابقه در سال ۲۰۲۵ حدود ۲ هزار اثر از ۴۰ کشور دریافت کرد و عکاسانی از ۱۵ کشور به عنوان برندگان و برگزیدگان معرفی شدند.
مسابقه بینالمللی عکس مطبوعاتی «آندری استنین» با هدف کشف استعدادهای جدید و حمایت از استانداردهای حرفهای عکاسی خبری و مستند برگزار میشود.
این نمایشگاه از ۲۳ تا ۳۱ شهریور در گالری خانه عکاسان حوزه هنری تهران برپاست.
نظر شما