به گزارش خبرنگار مهر،سعید عزیزی شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم بندرانزلی اظهار کرد: کودک یا نوجوانی که برای انجام خواستههای والدین شرط میگذارد و در ازای انجام کارهای شخصی خود امتیاز میخواهد، رفتاری سلطهجویانه نشان میدهد.
مشاور خانواده افزود: سلطهجویی یک ویژگی شخصیتی است و به سن و جنسیت افراد ارتباطی ندارد؛ این افراد گاهی با غر زدن و ایجاد ناراحتی، دیگران را تحت تأثیر قرار میدهند.
وی گفت: ترس والدین از قهر، ناراحتی یا بیآبرو شدن فرزند، زمینه سلطه پذیری آنان را فراهم میکند و در نتیجه، رفتار سلطهجویانه در خانواده شکل میگیرد.
عزیزی با بیان اینکه افراد سلطه پذیر معمولاً در برابر فشارها زود تسلیم میشوند، تصریح کرد: به دلیل نداشتن تاب آوری کافی، ممکن است نتوانند مسئولیتهای فردی و اجتماعی خود را به درستی انجام دهند.
وی گفت: حضور مردم در خیابان نشان میدهد که آنان سلطه پذیری را نمیپذیرند و افزایش تاب آوری مردم میتواند به ایستادگی در برابر فشارها و پذیرش مسئولیتهای اجتماعی کمک کند.
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