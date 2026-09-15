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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۶

عزیزی: افزایش تاب‌آوری راه مقابله با سلطه‌ پذیری است

عزیزی: افزایش تاب‌آوری راه مقابله با سلطه‌ پذیری است

انزلی- مشاور خانواده با اشاره به تأثیر رفتارهای سلطه‌جویانه و سلطه‌ پذیرانه در خانواده و جامعه، گفت: افزایش تاب آوری راه مقابله با سلطه پذیری در جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر،سعید عزیزی شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم بندرانزلی اظهار کرد: کودک یا نوجوانی که برای انجام خواسته‌های والدین شرط می‌گذارد و در ازای انجام کارهای شخصی خود امتیاز می‌خواهد، رفتاری سلطه‌جویانه نشان می‌دهد.

مشاور خانواده افزود: سلطه‌جویی یک ویژگی شخصیتی است و به سن و جنسیت افراد ارتباطی ندارد؛ این افراد گاهی با غر زدن و ایجاد ناراحتی، دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

وی گفت: ترس والدین از قهر، ناراحتی یا بی‌آبرو شدن فرزند، زمینه سلطه پذیری آنان را فراهم می‌کند و در نتیجه، رفتار سلطه‌جویانه در خانواده شکل می‌گیرد.

عزیزی با بیان اینکه افراد سلطه پذیر معمولاً در برابر فشارها زود تسلیم می‌شوند، تصریح کرد: به دلیل نداشتن تاب آوری کافی، ممکن است نتوانند مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خود را به درستی انجام دهند.

وی گفت: حضور مردم در خیابان نشان می‌دهد که آنان سلطه پذیری را نمی‌پذیرند و افزایش تاب آوری مردم می‌تواند به ایستادگی در برابر فشارها و پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی کمک کند.

کد مطلب 6947395

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