ارتباطات در مناطق عشایری دشتستان تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمی صبح چهارشنبه در نشست با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر اظهار کرد: وضعیت پوشش تلفن همراه و ارتباطات مخابراتی در مناطق عشایری دشتستان، به‌ویژه مناطق عشایری بخش ارم، نیازمند تقویت و توسعه زیرساخت‌ها است.

سرپرست امور عشایر دشتستان تصریح کرد: دسترسی عشایر به پوشش پایدار تلفن همراه و اینترنت، یکی از نیازهای مهم مناطق عشایری است و باید برای رفع نقاط کور ارتباطی و بهبود کیفیت خدمات ارتباطی در این مناطق اقدامات لازم انجام شود.

وی با اشاره به اهمیت همکاری دستگاه‌های مرتبط در این زمینه ادامه داد: پیگیری مستمر برای شناسایی نقاط فاقد پوشش و ایجاد یا تقویت زیرساخت‌های ارتباطی باید در دستور کار قرار گیرد تا عشایر دشتستان از خدمات ارتباطی پایدار برخوردار شوند.

سلیمی گفت: تأمین ارتباطات مناسب در مناطق عشایری تنها به تسهیل امور روزمره و دسترسی به خدمات محدود نمی‌شود، بلکه در زمان وقوع حوادث، سوانح و شرایط اضطراری نیز نقش مهمی در برقراری ارتباط و امدادرسانی دارد.

وی خواستار تداوم همکاری میان دستگاه‌های متولی امور عشایر، حوزه ارتباطات و مدیریت محلی برای رفع مشکلات موجود شد و اظهار کرد: توسعه ارتباطات در مناطق عشایری می‌تواند به بهبود دسترسی این جامعه به خدمات و افزایش ایمنی و کیفیت زندگی آنان کمک کند.