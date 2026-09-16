به گزارش خبرنگار مهر، سلمان اسحاقی صبح چهارشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه این شورا نباید تنها به حوزه صنعت، معدن و تجارت محدود شود، اظهار کرد: یکی از مأموریتهای اصلی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، رسیدگی به مسائل بخش کشاورزی است.
وی با اشاره به نزدیک شدن فصل برداشت زرشک و زعفران افزود: با توجه به دستور استاندار، موضوع قیمتگذاری زرشک و زعفران باید در دستور کار قرار گیرد و کمیتههای مربوط نیز در این زمینه تشکیل شده است.
قیمت زرشک زیر ۲۰۰ هزار تومان نمیآید
نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس با اشاره به بررسیهای کارشناسی درباره قیمت زرشک گفت: از همین الان اعلام میکنیم که زرشک با شاخه، بر مبنای نرخ تورم و قیمت کارشناسیشده، حداقل ۲۰۰ هزار تومان قیمتگذاری خواهد شد.
اسحاقی خطاب به سرمایهگذاران و تجار اظهار کرد: خریداران باید برای این قیمت آمادگی داشته باشند و در صورتی که نسبت به خرید زرشک اقدام نکنند، صندوق توسعه و حمایت از بخش کشاورزی آمادگی دارد به کمک زرشککاران بیاید.
وی ادامه داد: نباید اجازه دهیم زرشککاران در زمان برداشت محصول با مشکل فروش یا قیمتشکنی مواجه شوند و لازم است سازوکار حمایت از تولیدکنندگان از پیش مشخص باشد.
شورای گفتوگو فقط برای صنعت و معدن نیست
نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: نباید این تصور ایجاد شود که این شورا فقط مختص صنعت، معدن و تجارت است؛ بخش کشاورزی نیز یکی از مأموریتهای مهم این شورا محسوب میشود.
وی افزود: شورای گفتوگو میتواند با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس، برای مشکلات بخشهای مختلف اقتصادی راهکار ارائه کند و گرههای مردم را باز کند.
انتقاد از مشکلات سوخت در خراسان جنوبی
وی با انتقاد از برخی رویههای توزیع سوخت در استان اظهار کرد: یک کشاورز برای تأمین مقدار محدودی گازوئیل مورد نیاز ماشینآلات خود نباید با این برخورد مواجه شود که به او عنوان قاچاقچی داده شود.
نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس افزود: باید بررسی شود چنین رفتارهایی آیا واقعاً در دستورالعملها و قوانین وزارت نفت پیشبینی شده است یا خیر؛ چراکه برخورد با مردم باید متناسب با شرایط و نیاز واقعی آنان باشد.
اسحاقی تأکید کرد: آثار این مشکلات تنها به بخش کشاورزی محدود نیست و در حوزه صنعت، معدن، تجارت و حتی گردشگری نیز تبعات آن دیده میشود.
سوخت؛ مانع جذب گردشگر به خراسان جنوبی
وی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری استان و برگزاری رویدادهایی برای معرفی خراسان جنوبی، گفت: اگر هدف از برگزاری رویدادهای گردشگری، جذب مسافر و گردشگر از سراسر کشور است، باید زیرساختها و خدمات مورد نیاز گردشگران نیز فراهم باشد.
اسحاقی افزود: وقتی گردشگر در مسیر ورود به استان نگران تأمین سوخت خودروی خود باشد و ناچار شود برای ادامه مسیر سوخت را مدیریت کند، نمیتوان انتظار داشت برنامههای جذب گردشگر به شکل مطلوب محقق شود.
تأکید بر توسعه مرز یزدان
نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس همچنین با قدردانی از استاندار خراسان جنوبی برای پیگیری مرز یزدان گفت: مرز یزدان دومین مرز رسمی خراسان جنوبی با افغانستان است و فعالسازی و ارتقای ظرفیتهای این مرز میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان داشته باشد.
وی از شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خواست جلسهای تخصصی برای بررسی ظرفیتهای مرز یزدان تشکیل دهد و برنامه مشخصی برای ارتقای این مرز ارائه کند.
اسحاقی گفت: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی میتواند بازوی قدرتمند دستگاه اجرایی و نمایندگان مجلس در زمینه طرح مسائل و ارائه پیشنهادهای قانونی باشد و با استناد به قوانین بالادستی، برای رفع مشکلات مردم اقدام کند.
وی همچنین کسب رتبه نخست کشوری شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان جنوبی در ارزیابی نیمه دوم سال را تبریک گفت و اظهار کرد: دستیابی به این جایگاه نیازمند تلاش دبیرخانه، پیگیری مستمر و ارتباط مؤثر با مرکز است.
نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس افزود: این تجربه میتواند به عنوان یک الگوی مدیریتی مورد توجه قرار گیرد و نشان دهد که تعامل، همکاری و پیگیری مستمر چگونه میتواند به نتیجه برسد.
اسحاقی در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه اجتماعی گفت: هر مدیری که در استان تصمیمی بگیرد و این تصمیم موجب خسارت به سرمایه اجتماعی شود، باید پاسخگو باشد.
وی خاطرنشان کرد: به عنوان نماینده مجلس، موضوع تصمیمات آسیبزا را از مسیرهای حقوقی و قضایی پیگیری خواهم کرد و اجازه نخواهم داد مدیری که به سرمایه اجتماعی آسیب میزند، بدون پاسخگویی به مسیر ارتقا ادامه دهد.
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