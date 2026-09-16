خبرگزاری مهر، گروه استانها: مردم استان سمنان ۲۰۰ شب است که در خیابانها و میدانهای صلابت و ایستادگی حضور دارند؛ مردمی که همچنان بر ادامه این حضور تأکید دارند و عنوان می کنند تا زمانی که رهبر انقلاب فرمان پایان این حضور را صادر نکند، میدان را ترک نخواهند کرد.
مردم استان سمنان، روایت این ایستادگی را با افتخار برای یکدیگر بازگو میکنند؛ روایتی از ایستادگی، عظمت، شکوه، ایثار و ولایتمداری که به باور آنان در تاریخ ایران اسلامی ثبت شده است.
میدان ایستادگی مردم استان سمنان
موکبها در میدان ایستادگی مردم استان سمنان برپا هستند، بلندگوها سرودهای حماسی پخش میکنند و مردم در انتظار آغاز برنامههای اصلی شبانه شامل سخنرانی، برنامههای تبیینی، مسابقات و برنامههای مدیحهسرایی هستند.
دود اسپند فضای خیابان را پر میکند و پرچمها در دست مردم به اهتزاز درمیآید؛ در میان پرچمهای حاضر در میدان، پرچمهای «یا لثارات خامنهای» و «لبیک یا خامنهای» بیشتر به چشم میخورد.
محمدعلی طاهری، از پیرغلامان اهل بیت(ع)، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حدود دو سوم شبهای اقتدار را چه به همراه خانواده و چه به صورت انفرادی در میدان حضور داشتهایم و در شبهایی که نتوانستیم حاضر شویم، بیماری من و همسرم یا حضور فرزندان در منزل مانع شد، اما تلاش کردهایم هر شب که شرایط جسمانی مساعد بوده، در میدان حضور داشته باشیم.
وی با بیان اینکه تا زمانی که رهبر انقلاب فرمان ترک میدان را صادر نکنند، در میدان حضور خواهند داشت، افزود: مردم برای پشتیبانی از رهبر و انقلاب خود در میدان حضور دارند و به جز رهبر خود، از هیچکس دیگری فرمان نخواهند برد.
همسر آقای طاهری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حضور همسرش در اجتماعات شبانه گفت: هر شب که همسرم در میدان حضور داشته، من نیز تلاش کردهام حاضر باشم تا نشان دهیم پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی هستیم.
حضور نسل جوان در اجتماعات اقتدار
یک دختر جوان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور در میدان ایستادگی را اقدامی برای عزتمندی ایران و نمایش قدرت کشور به دشمنان و جهانیان دانست و گفت: معتقدیم نمیتوان دیندار، ولایتمدار و انقلابی بود، اما در میدان حضور نداشت.
فاطمه شاهرودی با بیان اینکه حضور در میدان صلابت مردم ایران اسلامی را وظیفه خود میدانیم، اظهار داشت: همه وظیفه دارند در این اجتماعات حضور پیدا کنند و وقتی جانبازی را میبینیم که با کپسول اکسیژن در میدان حاضر میشود یا پیرزنی را میبینیم که با واکر خود را به اجتماع میرساند، از اینکه به بهانه مهمانی، کار یا مسائل دیگر در میدان حاضر نشویم، احساس خوبی نداریم.
وی با اشاره به حضور خود در نیمی از شبهای اقتدار افزود: حتی در برنامه «میدانیار» نیز حضور پیدا کردیم و در قالب تیمهای شهدایی، برنامههای مفرح و تبیینی برگزار شد که از دستاندرکاران آن قدردانی میکنیم.
شاهرودی ادامه داد: این اجتماعات شبانه فرصتی فراهم کرده تا مردم مطالبه و فریاد انتقام خود را به گوش مخاطبان داخلی و خارجی برسانند.
این شبها میدانهای اصلی شهرهای استان سمنان شاهد حضور مردان و زنانی است که پرچمهای سرخ «یالثارات الحسین» و نمادهای خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی را در دست دارند و بر مطالبه انتقام تأکید میکنند؛ حضوری که در میان دود اسپند و سرودهای حماسی، جلوهای متفاوت از یک اجتماع مردمی را به نمایش گذاشته است.
جوانان؛ روایت دیگری از اقتدار
جوان دیگری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور در میدان را نمایش اقتدار جوان ایرانی و انقلابی دانست و گفت: دانشجوی مشهد هستم و در هر دو شهر شاهرود و مشهد در اجتماعات اقتدار حضور داشتهام.
ابوالفضل محمدیراد با بیان اینکه در مجموع حدود یک ماه در اجتماعات اقتدار مردم در شاهرود حضور داشته است، افزود: در این مدت چیزی جز همدلی و ایستادگی بر آرمانهای امام، رهبر شهید و رهبر انقلاب مشاهده نکردیم.
وی ادامه داد: حضور در این اجتماعات را وظیفه خود میدانیم و کمترین نتیجه این حضور، نمایش صلابت جوان ایرانی در میدان اقتدار است.
محمدیراد با اشاره به حضور ۲۰۰ شب مردم در این اجتماعات گفت: اگر رهبر انقلاب بگویند و لازم باشد، مردم ۲۰۰ شب دیگر نیز در میدان حاضر خواهند شد.
یکی از نکاتی که در میان بسیاری از حاضران در میدان اقتدار و صلابت به چشم میخورد، تأکید بر مطالبه انتقام خون رهبر شهید انقلاب اسلامی است. این جوان شاهرودی نیز با بیان اینکه این اجتماعات را پایان کار نمیداند، گفت: پایان کار با انتقام خون رهبر شهید، پیروزی جبهه حق و همچنین ظهور امام زمان(عج) رقم خواهد خورد.
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