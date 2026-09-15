کشف مسجد تاریخی مربوط به صدر اسلام در عربستان+تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشروق، سازمان میراث عربستان سعودی از کشف مسجدی باستانی متعلق به قرن اول هجری (قرن هفتم میلادی) خبر داد. این کشف در محوطه باستانی «المُعَلَّمَه» در منطقه «الباحه» و در جریان چهارمین فصل کاوشهای باستانشناسی صورت گرفت.
بر اساس گزارشهای خبری، این مسجد در ضلع غربی بخش مسکونی این محوطه واقع شده است. بنای مسجد با استفاده از سنگهای گرانیتی تراشخورده ساخته شده و دارای طرحی معماری است که سادگی را با دقت و ظرافت در هم آمیخته است؛ بهویژه در طراحی محراب، ورودیها و مناره.
ابعاد این مسجد تقریباً ۱۶ متر در جهت شمال به جنوب و ۱۰ متر در جهت شرق به غرب است. این بنا توسط مجموعهای از اتاقهای سنگی متصل به هم ـ که احتمالاً برای مقاصد اجتماعی و تجاری، از جمله انبارداری، استفاده میشدهاند ـ و همچنین حوضچهها و سازههای پشتیبان احاطه شده است؛ سازههایی که بازتابدهنده تکنیکهای ساختوساز بومی آن دوران هستند.
نتایج کاوشها فراتر از کشف مسجد بود؛ تیم علمی همچنین مجموعهای از آثار باستانی را مستندسازی کرد که بینشهایی درباره زندگی روزمره ساکنان باستانی این محوطه ارائه میدهند.
این یافتهها شامل قطعاتی از ظروف ساختهشده از سنگ صابون (استاتیت) و سفال، در کنار ابزارهای سنگی نظیر سنگسابها، دستههای هاون و بخشهایی از سنگهای آسیاب بود. چنین کشفیاتی به پژوهشگران کمک میکند تا فعالیتهای خانگی و پیشهوری رایج در این محوطه را درک کنند.
محوطه المُعَلَّمَه با توجه به پیوند تاریخیاش با استخراج سنگهای طلا، نقره و مس، مکانی باستانشناختی و حائز اهمیت در منطقه الباحه محسوب میشود.
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