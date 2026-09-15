به گزارش خبرنگار مهر، رضا کشاورز صبح سه‌شنبه به همراه بخشدار مرکزی از روند اجرای دو پروژه مدرسه در روستاهای درازی و چارک بازدید کردند و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت اجرای این طرح‌ها قرار گرفتند.

معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار دشتی در جریان این بازدید اظهار کرد: مدرسه روستای درازی در حال حاضر فعال نیست و پیگیری‌های لازم برای فعال شدن آن انجام شده است.

وی افزود: به‌زودی عملیات دیوارکشی و احداث اتاق‌های این مدرسه آغاز خواهد شد و تلاش می‌شود روند اجرای اقدامات مورد نیاز با سرعت بیشتری دنبال شود.

معاون فرماندار دشتی ادامه داد: مدرسه سه‌کلاسه روستای چارک نیز از نظر ساختمان به مرحله تکمیل رسیده و تنها اجرای محوطه و دیوارکشی آن باقی مانده است که پیگیری‌های لازم برای اجرای این بخش‌ها در حال انجام است.

کشاورز خاطرنشان کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از اولویت‌های دولت چهاردهم و فرماندار شهرستان دشتی است و مجموعه مدیریت شهرستان نیز در این راستا تلاش می‌کند تا پروژه‌های باقی‌مانده هرچه سریع‌تر تکمیل و به بهره‌برداری برسند.