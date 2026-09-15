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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

مدیرکل دفتر امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات درگذشت

مدیرکل دفتر امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات درگذشت

محمد حسینی تختی مدیرکل دفتر امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر اثر عارضه قلبی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرحوم حسینی تختی که در سال‌های فعالیت خود مسئولیت‌های مختلفی را در عرصه مدیریت اجرایی کشور بر عهده داشت، در مقطعی از خدمت خود نیز به عنوان فرماندار شهرستان قشم فعالیت کرد.

وی در ادامه مسیر حرفه‌ای خود به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیوست و مسئولیت مدیرکلی دفتر امور دولت و مجلس این وزارتخانه را بر عهده گرفت و در این جایگاه، پیگیری امور مرتبط با تعامل وزارتخانه با مجلس شورای اسلامی و نهادهای دولتی را دنبال می‌کرد.

مراسم تشییع و تدفین مرحوم محمد حسینی تختی روز چهارشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح در سالن عروجیان بهشت زهرا(س) برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم ترحیم آن مرحوم روز پنج‌شنبه ۲۶ شهریورماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ در تهران، خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از چهارراه شهید قدوسی، مجموعه فرهنگی پیامبر اعظم(ص) برگزار می‌شود.

مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درگذشت این همکار فقید را به خانواده محترم ایشان، همکاران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عموم بازماندگان تسلیت عرض می‌کند و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد.

کد مطلب 6947563
مهتاب چابوک

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