آمار بالای مصدومان حوادث ترافیکی در اصفهان؛ ۲۸ نفر در یک شب مصدوم شدند

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات حوادث ویژه ترافیکی رخ‌داده در استان اصفهان در شب گذشته، اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، شاهد بروز چهار حادثه ترافیکی بودیم که حجم قابل‌توجهی از عملیات‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی را به خود اختصاص داد.

تصادف زنجیره‌ای در اتوبان ذوب‌آهن با ۱۵ مصدوم

وی در خصوص نخستین حادثه که در ساعت ۱۹:۰۰ رخ داد، گفت: در پی تصادف زنجیره‌ای میان سه خودروی پراید و ساینا در اتوبان ذوب‌آهن (محور زرین‌شهر به سمت اصفهان، ۳ کیلومتری پلیس راه فولادشهر)، ۱۵ نفر شامل ۳ مرد، ۵ زن، ۵ پسر و ۲ دختر مصدوم شدند. برای امدادرسانی به این حادثه ۳ واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند و تمامی مصدومان به بیمارستان شهدای لنجان منتقل گردیدند.

دو حادثه ترافیکی در اصفهان و برخوار

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به دو حادثه دیگر در ساعات پایانی شب افزود: در ساعت ۲۱:۰۲ حادثه تصادف دو موتورسیکلت در خیابان گلستان، خیابان صفا، کوچه ۱۰ به اورژانس گزارش شد که طی آن ۳ نفر شامل ۲ مرد و یک دختر ۹ ساله مصدوم شده و به بیمارستان کاشانی منتقل شدند.

عابدی ادامه داد: همچنین در ساعت ۲۱:۴۰، یک مورد تصادف میان سواری پژو و موتورسیکلت در دولت‌آباد، خیابان آزادگان، کوچه ۶ رخ داد که منجر به مصدومیت ۳ نفر (یک مرد، یک دختر و یک پسر) شد. خوشبختانه این حادثه فوتی نداشت و مصدومان توسط یک واحد عملیاتی اورژانس به بیمارستان فارابی منتقل شدند.

واژگونی پراید با ۷ مصدوم در کهندژ

وی در پایان با اشاره به آخرین حادثه ویژه ترافیکی تصریح کرد: در ساعت ۲۳:۵۴، یک دستگاه خودروی پراید در خیابان کهندژ، ایستگاه سودان واژگون شد. در این حادثه ۷ نفر شامل ۲ مرد، ۲ زن، یک دختر ۵ ساله و دو پسر ۳ ساله مصدوم شدند که اقدامات درمانی لازم توسط ۲ واحد عملیاتی اورژانس برای آنان انجام گرفت و برای تکمیل روند درمان به بیمارستان‌های کاشانی و اشرفی خمینی‌شهر انتقال یافتند.