دیدار سخنگویان ارتش و سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در ستاد ارتش، با امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار و درباره موضوعات مختلف از جمله هم‌گرایی و هم‌افزایی موجود میان ارتش و سپاه و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان، گفتگو کرد.

ارتش جمهوری اسلامی ایران مایه افتخار ایران است

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این دیدار، با تجلیل و تقدیر از اقدامات ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جنگ جاری، ارتش را مایه افتخار ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواند و اظهار کرد: ارتش مایه افتخار ایران اسلامی و سازمانی قوی، مردمی و دشمن ستیز است؛ در تاریخ ایران، هرگز ارتشی این چنین قدرتمند، مردمی، آرمان‌خواه و پای کار وجود نداشته است.

سردار سرتیپ دوم محبی با یادآوریسابقه همراهی ارتش و سپاه در دوران دفاع مقدس ۸ ساله، بیان کرد: ارتش در دفاع‌های مقدس دوم و سوم، همانند دفاع مقدس اول، مایه افتخار بود. شهید سپهبد صیاد شیرازی، ارتش و سپاه را یک لشکر الهی می‌دانستتند و بر اهمیت وحدت این دو سازمان، همواره تاکید داشتند. در دفاع مقدس ۸ ساله بسیاری از عملیات ها، با پشتیبانی هوانیروز و توپخانه ارتش انجام می شد. حتی در عملیات‌هایی که منحصرا توسط سپاه انجام می‌شد، هوانیروز و توپخانه ارتش، از عملیات پشتیبانی انجام می‌داد. سخنگوی سپاه با بیان اینکه وحدت و همدلی موجود میان ارتش و سپاه باید در تاریخ ثبت و ضبط شود، گفت: همدلی و همراهی موجود میان ارتش و سپاه و مجموعه نیروهای مسلح باهم، نیروهای مسلح با دولت و مردم، مردم در نهایت همراهی و وحدت میدان و خیابان، باید در تاریخ ثبت و ماندگار شود.

وی با تاکید بر اهمیت روایت وحدت ایران اسلامی، خاطرنشان کرد: در درون نیروهای مسلح هم این همدلی و هم افزایی باید ثبت و روایت شود. همانطور که باید ثبت شود که ارتش و سپاه با افتخارآفرینی‌های خود، چطور موجبات سربلندی ملت و میهن را فراهم آورده‌اند.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا نیز در این دیدار با اشاره به سابقه وحدت میان ارتش و سپاه در سال‌های پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، اظهار کرد: ما در دوران دفاع مقدس، شاهد همراهی، هماهنگی، وحدت و هم‌افزایی چشم‌گیر میان ارتش و سپاه بودیم و امروز هم به لطف خدا، این مهم بیش از پیش، محقق شده است. انتظاری غیر از این هم وجود ندارد. ما همه تحت فرمان و هدایت فرمانده معظم کل قوا، هدفی واحد داشته و برای سربلندی و سرافرازی میهن اسلامی تلاش می‌کنیم.

وی با بیان اینکه همواره تلاش شده تا همراهی و وحدت موجود میان ارتش و سپاه بیش از پیش در جامعه نشان داده شود، گفت: همین وحدت و همراهی بود که دشمنان را به استیصال کشاند. دشمن به ایجاد اختلاف در داخل کشور امید بسته بود اما امروز، با وحدت ایجاد شده در داخل کشور، دشمن به استیصال رسیده است.

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر ایستادگی نیروهای مسلح ایران اسلامی در برابر آمریکا و رژیم صهیونی، خاطرنشان کرد: ما مقابل دشمنانی ایستاده‌ایم که از حجم بسیار الای فناوری و تسلیحات برخوردار است و هیچ کشوری در جهان، جرات شلیک یک تیر به سمت آنان را ندارد اما ما در برابر آنان ایستاده ایم، به آنان ضربه زده‌ایم و اجازه دستیابی آنان به اهدافشان را نداده‌ایم.

وی در بخش پایانی اظهارات خود، ارتش و سپاه را مقتدر و کارآمد خواند و با بیان اینکه همکاری ارتش و سپاه امروز در بالاترین سطح خود قرار داشته و می‌تواند الگویی برای سایر سازمان‌ها و نهادها باشد، تصریح کرد: وحدت موجود در داخل کشور، تضمین کننده پیروزی نهایی است. در این دیدار، لزوم جلسات مشترک سخنگویان نیروهای مسلح مورد تاکید و راهکارهای ارتقاء سطح همکاری‌های رسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.