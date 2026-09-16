حسین بریمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ورزشگاه نوشهر اظهار کرد: سال گذشته موضوع واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی در قالب ماده ۲۷ مطرح شد تا با جذب سرمایه‌گذار، زیرساخت‌های ورزشگاه برای میزبانی مسابقات حرفه‌ای ارتقا پیدا کند.

وی افزود: با توجه به ظرفیت مناسب ورزشگاه و امکان جذب سرمایه‌گذار، قرار بود این مجموعه از طریق بخش خصوصی توسعه پیدا کند، اما فرآیندهای مربوط به واگذاری با تأخیر مواجه شد.

موافقت با ترک تشریفات واگذاری ورزشگاه نوشهر

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران ادامه داد: با توجه به شرایط باشگاه شاهین نوشهر و هزینه‌هایی که این مجموعه برای فوتبال انجام می‌دهد، تلاش کردیم ورزشگاه در اختیار فرد یا مجموعه‌ای قرار نگیرد که ارتباطی با فوتبال نوشهر ندارد.

بریمانی تصریح کرد: در نهایت موافقت ترک تشریفات برای واگذاری ورزشگاه به باشگاه شاهین نوشهر اخذ شده و اکنون منتظر هستیم این باشگاه مراحل بعدی را انجام دهد تا مجموعه در اختیار آنها قرار گیرد.

وی با اشاره به اقدامات مورد نیاز برای استانداردسازی ورزشگاه گفت: تعویض چمن و افزایش ابعاد زمین از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است و برای توسعه زمین به‌ویژه در ضلع جنوبی، نیاز به همکاری فرمانداری، نماینده مردم و مسئولان شهرستان وجود دارد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران افزود: برای افزایش ابعاد زمین ممکن است بخشی از سکوها تخریب شود که این موضوع بر اساس موارد مطرح‌شده از سوی نماینده سازمان لیگ دنبال خواهد شد تا شرایط لازم برای برگزاری مسابقات لیگ یک فراهم شود.

بازسازی ورزشگاه شهدای ساری

بریمانی درباره زیرساخت‌های مورد نیاز باشگاه نساجی نیز اظهار کرد: ورزشگاه شهید وطنی در قالب ظرفیت ماده ۲۷ در اختیار باشگاه قرار گرفته و درباره یک زمین تمرینی نیز به دلیل مشکلاتی که با اهالی منطقه وجود داشت، باشگاه پیگیری را ادامه نداد و زمین دیگری در اطراف قائمشهر در نظر گرفته شد.

وی ادامه داد: در این زمین تمرینی اقدامات خوبی انجام شده و چمن آن به شکل مناسبی اجرا شده است. همچنین رختکن و امکانات ضروری برای فعالیت تیم نیز در حال آماده‌سازی است.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران درباره ورزشگاه شهدای ساری نیز گفت: این ورزشگاه به دلیل قدمت بالا نیازمند بازسازی است و قرار است در قالب ماده ۲۷ بازسازی و احداث شود تا در اختیار مجموعه مربوطه قرار گیرد و امکان فعالیت تیمداری و استفاده سایر تیم‌های شهرستان نیز فراهم شود.

بریمانی در پاسخ به پرسشی درباره سرانه ورزشی مازندران بیان کرد: سرانه فضای ورزشی استان حدود یک متر و ۴۵ سانتی‌متر به ازای هر نفر است، در حالی که استاندارد مورد نظر حدود دو متر و نیم برای هر نفر اعلام شده است.

وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از سرانه موجود مربوط به فضاهای ورزشی روباز و زمین‌های ورزشی روستایی است که با توجه به پراکندگی جمعیت و شرایط برخی روستاها، امکان استفاده همزمان جمعیت زیادی از آنها وجود ندارد.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران تأکید کرد: توسعه و بهسازی فضاهای ورزشی استان نیازمند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اجرای طرح‌های مشارکتی است تا بتوان کمبود سرانه ورزشی را جبران و امکانات مناسب‌تری برای ورزشکاران فراهم کرد.