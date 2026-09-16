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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۴

خارگ آماده گرامیداشت هفته دفاع مقدس شد

خارگ آماده گرامیداشت هفته دفاع مقدس شد

بوشهر- بخشدار ویژه خارگ بر استفاده از ظرفیت‌های این جزیره برای پاسداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار ویژه خارگ ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس با اشاره به جایگاه تاریخی این جزیره در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: خارگ به‌عنوان یکی از مناطق راهبردی کشور، در سال‌های جنگ تحمیلی روزهای دشوار و سرنوشت‌سازی را پشت سر گذاشت و مردم این جزیره با ایستادگی و مقاومت، نقش مهمی در حفظ پایداری و تداوم فعالیت‌های اقتصادی کشور ایفا کردند.

نگهدار حسین‌پور افزود: هفته دفاع مقدس فرصت ارزشمندی برای بازخوانی حماسه‌آفرینی‌های رزمندگان، پاسداشت مقام شهدا، تجلیل از خانواده‌های معظم آنان و تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت برای نسل جوان است.

تأکید بر برنامه‌های متناسب با پیشینه مقاومت خارگ

بخشدار ویژه خارگ با تأکید بر ضرورت برگزاری برنامه‌هایی متناسب با پیشینه مقاومت مردم جزیره تصریح کرد: در این نشست، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های فرهنگی برای برگزاری برنامه‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس مورد بررسی قرار گرفت.

حسین‌پور ادامه داد: استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی خارگ و مشارکت مردم در اجرای برنامه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز برگزاری مراسمی شایسته برای پاسداشت یاد و خاطره شهدا و رزمندگان دفاع مقدس باشد.

وی خاطرنشان کرد: انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به نسل‌های آینده و زنده نگه داشتن یاد و خاطره ایثارگران، از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های گرامیداشت این هفته در بخش ویژه خارگ است.

کد مطلب 6948992

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