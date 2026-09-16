به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، همزمان با آغاز فرآیند ثبت‌نام دوره‌های آموزش نظامی و امدادی «یگان‌های مردمی جان‌فدا»، ویژه برنامه تلویزیونی «جانفدا» با هدف اطلاع‌رسانی و تبیین ابعاد این طرح ملی روی آنتن شبکه‌های مختلف سیما رفت.

این برنامه که از دوشنبه شب ۲۳ شهریور پخش خود را آغاز کرده است، با تمرکز بر پوشش رسانه‌ای این پویش تلاش دارد تا فرآیند آموزش‌های تخصصی نظامی و امدادی و همچنین روند تشکیل «گردان‌های هزار نفره مردمی» را برای مخاطبان تشریح کند. برنامه «جانفدا» در بخش‌های مختلف از شبکه‌های یک، دو، سه و افق سیما و با حضور مجریان مختلف روی آنتن می‌رود.

این اقدام در پی استقبال گسترده ۳۰ میلیونی مردم در پویش اولیه «جانفدا» و اعلام آمادگی جهت ایستادن در کنار نیروهای مسلح برای دفاع از میهن اسلامی صورت می‌گیرد.

علاقه‌مندان به حضور در دوره‌های آموزش نظامی و امدادی می‌توانند با مراجعه به سامانه JANFADAA.IR و یا ارسال عدد «۱» به سرشماره ۳۰۰۰۱۱۵۵ نسبت به ثبت‌نام اولیه اقدام کنند تا در قالب گردان‌های مردمی سازماندهی شوند.