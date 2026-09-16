طلا و رمزارز مردم در مسیر تولید؛ برنامه جدید وزارت اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵ در آیین آغاز پذیرهنویسی نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی، با اشاره به هدفگذاری وزارت اقتصاد برای فعالسازی منابع پساندازی و هدایت آنها به سمت سرمایهگذاری اظهار کرد: از رئیس سازمان بورس بابت تأسیس صندوق سرمایهگذاری ارزی تشکر میکنم و خود من نیز بابت عرضه این صندوق هیجان دارم.
وی افزود: بررسیها نشان میداد بخشی از مسائل ناشی از کاهش نرخ رشد سرمایهگذاری، به ساختارهای داخلی اقتصاد مربوط است و برای حل این مشکل، «طرح رویش» معرفی شد که یکی از جنبههای آن، عرضه صندوقهای ارزی است.
وزیر اقتصاد با اشاره به فاصله میان نرخ پسانداز و نرخ سرمایهگذاری در اقتصاد ایران گفت: نرخ پسانداز اقتصاد ایران به حدود ۳۵ درصد رسیده بود، اما نرخ خالص سرمایهگذاری نزدیک به صفر بود. این وضعیت نشان میدهد پساندازها به سرمایهگذاری تبدیل نمیشوند و یکی از اهداف طرح رویش، تغییر این شرایط است.
مدنیزاده ادامه داد: باید ظرفیتهایی ایجاد کنیم که بتواند بخشی از ریسک سرمایهگذاری را خریداری و مدیریت کند تا فردی که قصد پسانداز و سرمایهگذاری دارد، نسبت به نوسانات ارزی و همچنین فاصله میان نرخ رسمی سود و تورم، اطمینان بیشتری داشته باشد.
وی تصریح کرد: برای مدیریت این ریسکها و هدایت جریان سرمایه به سمت فعالیتهای مولد، استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ضروری است و اوراق ارزی و صندوقهای ارزی یکی از این راهکارها هستند.
استفاده از ارز و طلای پساندازی مردم در اقتصاد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ظرفیت داراییهای ارزی و طلایی خانوارها گفت: راهکارهای دیگری نیز در دستور کار قرار دارد که در ادامه درباره آنها توضیح داده خواهد شد.
مدنیزاده افزود: یکی از اهداف این برنامه آن است که طلایی را که مردم ذخیره کردهاند، به چرخه تولید بازگردانیم و منابعی را که در قالب ارز ذخیره شده است نیز بتوان بهعنوان تضمین مورد استفاده قرار داد.
وی ادامه داد: حتی از رمزارزهایی که در سبد پسانداز خانوارها ذخیره شدهاند نیز در چارچوب این برنامه استفاده خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: هدف این است که ظرفیتهایی ایجاد شود تا منابعی که خارج از چرخه سرمایهگذاری قرار گرفتهاند، بتوانند در قالب ابزارهای مالی مناسب به اقتصاد بازگردند.
پیش از این نیز مدنیزاده صندوقهای ارزی را یکی از ابزارهای طرح «رویش» برای هدایت پساندازهای مردم به سمت فعالیتهای مولد و ارزآور معرفی کرده بود
نظر شما