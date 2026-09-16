میدان جهاد کاشان؛ روایت مردم از مقاومت و روزهای جنگ

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در دویستمین شب تجمعات مردمی، میدان جهاد کاشان بار دیگر شاهد حضور حماسی شهروندان کاشانی بود؛ تجمعی که در آن، سن و سال حاضران یکسان نبود؛ از کودکان و نوجوانانی که همراه خانوادههایشان آمده بودند تا میانسالان و سالمندانی که با گذشت نزدیک به ۲۰۰ شب، همچنان خود را به این محل میرسانند.
این تجمعها صرفاً به حضور چند چهره یا گروه خاص محدود نمانده و در شبهای مختلف، شهروندان با سنین و پیشینههای متفاوت در آن حضور پیدا کردهاند. در میان جمعیت، کودکانی دیده میشوند که شاید بسیاری از مفاهیم سیاسی و نظامی پیرامون جنگ را از زاویه دیگری درک کنند؛ با این حال، تصاویر کودکان قربانی جنگ و بهویژه دانشآموزانی که در آستانه آغاز سال تحصیلی جان خود را از دست دادهاند، برای خانوادههایی که در این تجمع حاضر میشوند، موضوعی قابل توجه است.
حضور برای حمایت از مردم فلسطین
نخستین گفتگوی ما با علی پسری ۱۴ ساله است که در میدان جهاد حضور دارد. این پسر نوجوان کاشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد که چند شب است در این برنامه شرکت میکند و انگیزهاش از حضور، حمایت از مردم فلسطین و دیگر مردم مظلوم منطقه است که در منطقه درگیر جنگ هستند.
برای او، جنگ فقط یک خبر تلویزیونی نیست؛ تصاویر کودکان کشتهشده و خانههایی که ویران میشوند، بخشی از واقعیت جنگ است که از طریق فضای مجازی و رسانهها دنبال میکند. این نوجوان در عین حال درباره آینده جنگ ابراز کرد: ما تا هر زمان رهبر انقلاب دستور بدهند در میدان حضور داریم.
وی در آستانه سال تحصیلی، توجه ویژهای به کودکان و دانشآموزان میناب دارد و حضور خود در تجمع را نوعی اعلام همدردی با خانواده آنها عنوان میکند.
محمدرضا مرد ۴۸ سالهای است که در جمع حاضر است، تجربه بیشتری از این تجمعها دارد و در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان می کند که چندین شب در میدان جهاد حاضر شده است. انگیزه اصلی او از حضور، حمایت از مردم فلسطین، لبنان و دیگر ملتهای منطقه و همچنین اعلام پشتیبانی از رزمندگان و نیروهایی است که در جبهههای نبرد علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی حضور دارند.
وی ابراز کرد آنچه در این تجمع برایش اهمیت دارد، «حضور مردم» است؛ اینکه شهروندان بتوانند دیدگاه خود را درباره اتفاقات منطقه بیان کنند و نسبت به کشتار غیرنظامیان واکنش نشان دهند.
این شهروند همچنین بر حمایت از مسئولان کشور در شرایط جنگی تأکید دارد و تصریح کرد: معتقد هستم اختلافنظرها درباره مسائل مختلف نباید مانع از حفظ همبستگی اجتماعی در شرایط بحرانی شود.
۲۰۰ شب پیگیر
زن ۶۰ ساله حاضر در میدان جهاد نیز از دیگر افرادی است که تجربه حضور در این تجمعها را دارد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استمرار این برنامهها مهم است و حضور مردم در میدان نشانهای از حساسیت جامعه نسبت به تحولات منطقه است.
وی هدف خود از حضور را حمایت از مردم فلسطین و لبنان و محکومیت کشتار غیرنظامیان عنوان میکند و در میان صحبتهایش بارها به کودکان شهید میناب و همچنین غزه اشاره دارد.
این شهروند کاشانی تصریح کرد: باتوجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، داغ دانشآموزان میناب و همچنین دیگر کودکان و دانش آموزانی که در حملات اخیر دشمن آمریکایی صهیونیستی به شهادت رسیدند بیشتر حس میشود.
نسلی که جنگ را از قاب موبایل میبیند
نگار دختر ۱۲ سالهای که در کنار خانواده خود در تجمع حضور دارد، از نسل کودکان و نوجوانانی است که اخبار جنگ را بیش از هر چیز از طریق تلفن همراه و شبکههای اجتماعی دنبال میکنند.
وی ابراز کرد: چند شب در تجمع حاضر شده و دلیل حضورش حمایت از مردم فلسطین و کودکانی است که در جنگ آسیب دیدهاند.
وی ابراز کرد: تصاویر کودکان شهید شده یکی از تلخترین بخشهای جنگ برای من است و معتقد هستم کودکان نباید قربانی درگیریهای نظامی شوند.
وی افزود: امیدوار هستم جنگ پایان پیدا کند و مردم منطقه بتوانند در آرامش زندگی کنند.
نیایش خواهر نگار، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به چرایی حضورش در میدان اظهار کرد: مهمترین دلیل حمایت از کودکان فلسطین و مردم کشورم ایران است.
وی گفت: من آمده ام تا حمایت خودم را از رهبر و رزمندگان نشان دهم.
میدان جهاد کاشان؛ صحنهای با حاضران متفاوت
تجمعات شبانه مردم کاشان در میدان جهاد، در آستانه دویستمین شب، همچنان ادامه دارد و آنچه در نگاه نخست جلب توجه میکند، تنوع سنی حاضران است که بخش زیادی از آنها به صورت خانوادگی در تجمعات شبانه شرکت می کنند.
برنامهها معمولاً با سخنرانی، شعار و بیان مواضع درباره تحولات منطقه همراه است و موضوعاتی همچون حمایت از مردم فلسطین و لبنان، پشتیبانی از رزمندگان، حمایت از مسئولان در شرایط کنونی و محکومیت کشتار غیرنظامیان، بهویژه کودکان و دانشآموزان، در میان حاضران مورد تأکید قرار میگیرد.
اکنون که این تجمعها به دویستمین شب رسیده، میدان جهاد برای بخشی از حاضران دیگر تنها یک محل تجمع نیست؛ به محلی برای بیان دیدگاه، همدردی با قربانیان جنگ و تأکید بر مواضع آنان درباره تحولات منطقه تبدیل شده است؛ تجمعی که در قاب دوربین، کودکان و سالمندان را در کنار یکدیگر قرار میدهد و نشان میدهد جنگ، حتی وقتی کیلومترها دورتر رخ میدهد، میتواند به موضوعی حاضر در گفتگوی روزمره خانوادهها و شهروندان کاشانی تبدیل شود.
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