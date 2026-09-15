به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائم‌پناه در این نشست که از سلسله نشست‌های «گفت‌وگوی مسئله‌محور با جامعه مدنی» به همت مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری برگزار شد، با مسئولان، کارشناسان، ذی‌نفعان، منتقدان و نمایندگان تشکل‌های فعال در حوزه زیست‌بوم هورالعظیم گفت‌وگو کرد.



قائم‌پناه با اشاره به پیامدهای تخریب محیط‌زیست برای زندگی انسان‌ها، تأمین نیازهای توسعه با شیوه‌های نادرست را از عوامل آسیب به طبیعت دانست. او تأکید کرد که پیامدهای این آسیب‌ها در نهایت به خود انسان بازمی‌گردد و توجه به ملاحظات محیط‌زیستی در طرح‌ها و تصمیم‌ها، مستلزم اصلاح نگرش دولت و جامعه به نحوه بهره‌برداری از منابع طبیعی است.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به استخراج نفت برای تأمین نیازهای کشور و آلودگی ناشی از مشعل‌های نفتی در خوزستان، بر ضرورت توجه به پیامدهای محیط‌زیستی فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد. وی همچنین برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی را از عوامل افت سطح آب، خشک‌شدن چشمه‌ها و فرونشست زمین برشمرد و شمار چاه‌های غیرمجاز در کشور را حدود ۴۰۰ هزار حلقه عنوان کرد.



قائم‌پناه در تشریح پیامدهای خشک‌شدن تالاب‌ها، به نقش آن در ایجاد گردوغبار و آثار این پدیده بر سلامت مردم، به‌ویژه کودکان و سالمندان، اشاره کرد. او ابعاد این مسئله را فراتر از مرزهای ملی دانست و آن را چالشی مشترک برای جوامع انسانی توصیف کرد.



وی با انتقاد از نگاه صرفاً سازه‌ای به مدیریت آب، تأکید کرد که مسدودکردن مسیر رودخانه‌ها بدون توجه به مقصد طبیعی آب، می‌تواند پیامدهای گسترده محیط‌زیستی داشته باشد. به گفته او، جریان آب در رودخانه‌ها و رسیدن آن به تالاب‌ها و دریا، بخشی از چرخه طبیعی آب است و باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به جایگاه رودخانه‌ها در زندگی و هویت خوزستان گفت: «اگر کارون را خشک کنیم، دیگر خوزستان، خوزستان نخواهد بود.» او همچنین نقش رودخانه‌ها در تأمین آب و تعدیل هوای شهرها را یادآور شد و نسبت به خشک‌شدن یا تغییر وضعیت بسیاری از رودخانه‌های کشور ابراز نگرانی کرد.



قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنانش، بر ضرورت افزایش بهره‌وری آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، تأکید کرد. وی با اشاره به ظرفیت منابع آبی خوزستان، خواستار بررسی میزان بهره‌وری در استفاده از این منابع شد و فاصله بهره‌وری اقتصادی آب در ایران با میانگین جهانی را نشانه ضرورت بازنگری در شیوه مصرف دانست.



او همچنین توجه به میزان مصرف آب در کشت نیشکر و نحوه استفاده از بقایای محصولات کشاورزی را ضروری خواند و به پیامدهای سوزاندن این بقایا برای آلودگی هوا اشاره کرد.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور اصلاح نگاه به محیط‌زیست را مسئولیتی مشترک برای دولت و مردم دانست و تأکید کرد که این نگاه باید بر مبنای مصالح ملی شکل بگیرد و با تغییر مسئولیت و جایگاه افراد دگرگون نشود.



قائم‌پناه همچنین با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط دولت و جامعه مدنی، پیشرفت کشور را نیازمند دولت مقتدر و جامعه مقتدر دانست و این دو را لازم و ملزوم یکدیگر توصیف کرد.



وی خواستار ایجاد ارتباطی قانونمند، هدفمند و مؤثر میان دولت و نهادهای مدنی شد و توضیح داد که باید سازوکاری فراهم شود تا مردم برای بیان مشکلات و مطالبات خود ناچار به ارسال هزاران نامه نباشند و بتوانند از طریق نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد، صدای خود را به مسئولان برسانند.



معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش تشکل‌های مدنی در نمایندگی مطالبات اقشار مختلف جامعه، هدف از برگزاری این نشست را شنیدن دیدگاه‌ها و خواسته‌های مردم عنوان کرد و بر ضرورت تقویت این مسیر ارتباطی میان دولت و جامعه تأکید کرد.



همچنین در این نشست مجتبی بیات، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری درخصوص برگزاری این جلسات گفت: یکی از دستورکارهای مهم مرکز ارتباطات مردمی در دولت پزشکیان، شنیدن صدای آحاد شهروندان است؛ چه صدای تک‌تک افراد و چه سازمان‌ها و تشکل‌هایی که نمایندگی بخشی از مردم را بر عهده دارند.