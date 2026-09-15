وزیر میراث فرهنگی در آرادان: قلعه پاده ریشه در دوره ساسانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی امیری صبح سه‌شنبه در ادامه سفر یک‌روزه خود به استان سمنان، از روستای تاریخی پاده و همچنین قلعه و ارگ تاریخی این روستا بازدید کرد.

صالحی امیری در جریان این بازدید، با اشاره به ظرفیت‌ها و مزیت‌های بالای گردشگرپذیری روستای پاده، اظهار داشت: مرمت قلعه تاریخی این روستا باید صورت گیرد.

وی با بیان اینکه کاوش قلعه پاده برای امسال باید در دستور کار قرار گیرد، افزود: مرمت این بنای تاریخی برای سال آینده باید در دستور کار باشد.

وزیر میراث فرهنگی همچنین بر مشخص شدن ریشه‌های تاریخی قلعه پاده تأکید کرد و گفت: دوره‌های تاریخی در این مجموعه وجود دارد که باید با کاوش مشخص شوند.

صالحی امیری با بیان اینکه این قلعه با ریشه در دوره ساسانی یا صفوی بسیار اهمیت دارد، گفت: این قلعه تاریخی، جاذبه گردشگری و سایت تاریخی و باستانی خوبی محسوب می‌شود.