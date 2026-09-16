به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال گل گهر تنها نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ فصل جاری شامگاه سه شنبه ۲۴ شهریور و در اولین بازی مرحله گروهی خود رو در روی تیم پُر ستاره الجزیزه امارات قرار گرفت و موفق شد از این تیم یک امتیاز با ارزش کسب کند. شاگردان سید مهدی رحمتی در گروه B با تیم های آرکاداغ ترکمنستان و المحرق بحرین هم همگروه هستند و در دومین بازی خود در این مسابقات چهارشنبه ۲۲ مهر میهمان تیم المحرق هستند.
مرگن اورازوف سرمربی تیم فوتبال آرکاداغ ترکمنستان در گفتگو با رسانه «eurasia» درباره دیدار تیمش برابر گلگهر ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: باشگاههای ایرانی به طور سنتی قدرتمند هستند و فوتبال باکیفیتی ارائه میکنند. گلگهر نیز از بسیاری جهات اکنون تیمی جدید محسوب میشود و تغییرات این تیم و همچنین تغییر سرمربی، آمادهسازی برای این مسابقه را تا حدودی دشوار میکند.
سرمربی آرکاداغ افزود: البته تا زمان رویارویی با گلگهر فرصت کافی داریم. کادر فنی بازیهای اخیر این تیم را به دقت بررسی خواهد کرد، نقاط قوت و ضعف آنها را مورد ارزیابی قرار میدهد و برای مسابقه برنامه مناسبی در نظر خواهد گرفت. در عین حال، تنها شناخت ویژگیهای گلگهر کافی نیست و باید بتوانیم از نقاط قوت خودمان نیز به بهترین شکل استفاده کنیم.
اورازوف درباره برگزاری این مسابقه در ورزشگاهی بیطرف در تاجیکستان نیز گفت: بازی در تاجیکستان میتواند تا حدودی یک امتیاز کوچک برای آرکاداغ باشد، چرا که گلگهر نیز در ورزشگاه خانگی خود به میدان نمیرود. با این حال نباید اهمیت این موضوع را بیش از حد بزرگ کرد، زیرا گلگهر بازیکنان قدرتمند و باکیفیتی در اختیار دارد و محل برگزاری مسابقه بعید است نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
وی در پایان گفت: امیدواریم برادران تاجیک ما از آرکاداغ حمایت کنند. خیلی خوب خواهد بود که حمایت هواداران محلی را احساس کنیم و امیدواریم پشتیبانی آنها به تیم کمک کند تا به نتیجهای مثبت دست پیدا کند.
لازم به ذکر است که گل گهر دیدارهای خانگی خود در لیگ قهرمانان آسیا ۲ را در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار می کند.
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