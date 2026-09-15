به گزارش خبرگزاری مهر، هزینه سفر و اقامت یکی از بخش‌های قابل‌توجه بودجه سفر است و حالا کاربران جاباما می‌توانند هزینه رزرو ویلا و اقامتگاه را با استفاده از اعتبار دیجی‌پی و به‌صورت اقساطی پرداخت کنند.

جاباما با پیوستن به شبکه پذیرندگان دیجی‌پی، امکان استفاده از چند شیوه پرداخت اعتباری این سرویس را برای کاربران خود فراهم کرده است. به این ترتیب، کاربران پس از انتخاب اقامتگاه مورد نظر خود در جاباما می‌توانند درگاه دیجی‌پی را برای پرداخت انتخاب کنند و هزینه رزرو را با استفاده از اعتبار در دسترس خود بپردازند.

یکی از گزینه‌های پرداخت، اعتبار ماهانه دیجی‌پی است. در این روش، کاربر می‌تواند هزینه رزرو را در زمان خرید از محل اعتبار خود پرداخت و مبلغ آن را در پایان ماه تسویه کند.

گزینه دیگر، اعتبار چهارقسطه است. در این روش، یک‌چهارم مبلغ خرید در زمان رزرو پرداخت می‌شود و باقی‌مانده طی سه ماه و در سه قسط پرداخت خواهد شد. میزان خرید اعتباری در هر دو روش به سقف اعتبار اختصاص‌یافته به کاربر بستگی دارد و در صورتی که مبلغ رزرو بیشتر از اعتبار موجود باشد، مابه‌التفاوت باید به‌صورت نقدی پرداخت شود.

کاربران جاباما همچنین می‌توانند از وام بانکی خرید کالا و خدمات دیجی‌پی برای پرداخت هزینه رزرو اقامتگاه استفاده کنند.

این همکاری می‌تواند پرداخت هزینه اقامت را برای کاربرانی که ترجیح می‌دهند هزینه سفر خود را در چند مرحله پرداخت کنند، ساده‌تر کند. به‌خصوص در شرایطی که هزینه یک رزرو به‌طور کامل در زمان خرید قابل پرداخت نیست، استفاده از اعتبار می‌تواند امکان برنامه‌ریزی منعطف‌تری برای پرداخت هزینه سفر ایجاد کند.

برای استفاده از این امکان، کافی است کاربر پس از انتخاب ویلا یا اقامتگاه در جاباما، در مرحله پرداخت، درگاه دیجی‌پی را انتخاب کند.

پیوستن جاباما به شبکه پذیرندگان دیجی‌پی، جدیدترین همکاری این مجموعه در حوزه سفر و گردشگری است؛ حوزه‌ای که در کنار صدها دسته دیگر از خدمات و کسب‌وکارها، امکان استفاده از خدمات مالی و اعتباری دیجی‌پی را برای کاربران فراهم می‌کند.