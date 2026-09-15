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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

احصای ۱۰,۲ میلیون کیلووات ساعت انرژی برق در چهارمحال و بختیاری

احصای ۱۰,۲ میلیون کیلووات ساعت انرژی برق در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در قالب اجرای طرح مدیریت هوشمند (مهتاب) در چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای اجرای این طرح

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهزاد مدیرعامل این شرکت همزمان با بیست و پنجمین مانور سراسری اجرای طرح ملی مهتاب گفت : با تداوم اجرای این طرح در استان بالغ بر ۱۰٫۲ میلیون کیلووات ساعت انرژی از ابتدای شروع تاکنون، احصا شده است.

وی در گزارشی کلی تصریح کرد: با همکاری نیروهای انتظامی تاکنون ۹۹۸ انشعاب غیر مجاز ۵۵۶ مورد ماینر غیر مجاز، شناسایی جمع آوری و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و مصرف برق ۸۹۵ مورد از مراکز فرهنگی مساجد نیز مورد پایش و بررسی قرار گرفته است.

مجید فرهزاد با اشاره به اینکه مصارف برق مراکز تجاری ، فرهنگی ، گردشگری و... توسط اکیپ‌های عملیاتی این شرکت به حضورشبانه پایش و بررسی می شود و با جلوه‌های بد مصرفی مقابله خواهد شد، گفت : لوازم اندازه‌گیری ۳۱۰۴ مورد از چاه‌های آب کشاورزی مورد تست و بازرسی قرار گرفته و ۲۱۴ دستگاه شمارشگر موقت نیز برای ساماندهی برق‌های غیر مجاز و انشعابات فرعی نصب شده است.

وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم استان چهارمحال و بختیاری، بر ضرورت تداوم همکاری مردم اصناف کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: مدیریت بهینه مصرف برق یک مسئولیت جمعی است و تحقق اهداف طرح مهتاب نیز در گرو مشارکت آگاهانه همه بخش‌هاست.

کد مطلب 6947644

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