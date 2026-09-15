ورمقانی: جشنواره انگور یاسوکند فرصتی برای حل مشکلات باغداران است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی صبح سه شنبه در ششمین جشنواره انگور یاسوکند اظهار کرد: برگزاری جشنوارههای محصولات کشاورزی زمانی میتواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد که در کنار معرفی ظرفیتهای منطقه، مطالبات تولیدکنندگان نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در دورههای گذشته، باغداران یاسوکند موضوع تأمین آب و احداث استخر را به عنوان یکی از نیازهای اصلی خود مطرح کردند که با پیگیری فرمانداری، جهاد کشاورزی و همکاری مجموعههای مرتبط، استخر یک میلیون و ۲۰۰ هزار لیتری شهر یاسوکند امسال به بهرهبرداری رسید.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان ادامه داد: امیدواریم در جریان برگزاری جشنواره امسال نیز نیازهای باغداران بهصورت دقیق شناسایی شود و دستگاههای متولی بتوانند تا جشنواره سال آینده برای رفع این مشکلات اقدامات لازم را انجام دهند.
ورمقانی با اشاره به ظرفیت انگور یاسوکند بیان کرد: انگور این منطقه یکی از محصولات ارزشمند بیجارگروس و استان کردستان است و باید از ظرفیت برگزاری جشنواره برای معرفی بیشتر این محصول، توسعه بازار و افزایش درآمد باغداران استفاده شود.
ضرورت توسعه صنایع تبدیلی در کردستان
وی بر ضرورت توسعه صنایع تبدیلی تأکید کرد و گفت: خامفروشی محصولات کشاورزی موجب میشود بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی محصول از منطقه خارج شود، بنابراین باید با ایجاد صنایع فرآوری و بستهبندی، زمینه افزایش ارزش افزوده و رونق اقتصادی منطقه فراهم شود.
معاون استاندار کردستان خاطرنشان کرد: در صورت وجود توجیه اقتصادی، جهاد کشاورزی میتواند از طرحهای مرتبط با فرآوری انگور حمایت کند و زمینه حضور سرمایهگذاران در این حوزه را فراهم آورد.
ورمقانی با اشاره به ثبت جشنواره انگور یاسوکند در فهرست رویدادهای ملی ایران، گفت: این ظرفیت باید بهدرستی مورد استفاده قرار گیرد و جشنواره از یک برنامه صرفاً فرهنگی به بستری برای معرفی توانمندیهای منطقه، توسعه گردشگری، حمایت از تولیدکنندگان و رونق اقتصادی تبدیل شود.
وی اظهار امیدواری کرد با همکاری باغداران، مردم، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی، شاهد توسعه زنجیره تولید و فرآوری انگور در یاسوکند باشیم و این محصول جایگاه شایسته خود را در بازارهای داخلی و در ادامه بازارهای صادراتی به دست آورد.
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