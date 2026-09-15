مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی مشاغل تا آبان تمدید شد

عزیزالله گنجی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل اظهار کرد: بر اساس قانون، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل تا پایان خردادماه هر سال است، اما امسال با توجه به شرایط خاص و دغدغه‌های موجود، این مهلت با اخذ مصوبه از مراجع قانونی ابتدا تا پایان شهریورماه تمدید شد.

وی افزود: با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده برای تمدید بیشتر این مهلت، سازمان امور مالیاتی دو ماه دیگر نیز فرصت تعیین‌شده را تمدید کرد و صاحبان مشاغل تا پایان آبان‌ماه امسال فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ را پذیرفته و به سازمان ارسال کنند و مالیات متعلقه را بپردازند.

گنجی با اشاره به سیستمی شدن فرآیند حسابرسی مالیاتی بیان کرد: حدود ۹۸ درصد حسابرسی‌های مشاغل اکنون مبتنی بر سیستم انجام می‌شود و در این فرآیند، دخالت مأمور مالیاتی و سلیقه افراد نقشی ندارد.

وی ادامه داد: محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات واقعی، مستند و سیستمی انجام می‌شود و سازمان امور مالیاتی از این ظرفیت برای محاسبه مالیات مؤدیان استفاده می‌کند؛ بنابراین نگرانی مؤدیان از بابت اعمال سلیقه در محاسبه مالیات نباید وجود داشته باشد.

مدیر کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سال گذشته حدود ۹۲ درصد صاحبان مشاغلی که فرم تبصره ماده ۱۰۰ را ارسال کرده بودند، مالیاتشان صفر شد؛ چراکه سطح درآمدی در نظر گرفته‌شده برای آنها پایین‌تر از سقف معافیت‌های مالیاتی، به‌ویژه معافیت‌های مرتبط با معیشت، بود.

وی همچنین درباره مالیات املاک اجاری گفت: به منظور کاهش دغدغه مؤدیان، مهلت تسلیم اظهارنامه درآمدهای بخش املاک از تیرماه به پایان شهریورماه منتقل شده است و صاحبان املاک، به‌ویژه املاک اجاری، تا پایان شهریورماه برای ارسال اظهارنامه فرصت دارند.

گنجی تأکید کرد: ارسال اظهارنامه مالیاتی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی در بخش املاک اجاری است. بنابراین مؤدیانی که متقاضی استفاده از معافیت‌های قانونی از جمله معافیت موضوع ماده ۵۷ هستند، باید اظهارنامه مالیاتی خود را ارسال کنند.

وی درباره اشخاص حقوقی نیز گفت: اشخاص حقوقی بر اساس قانون تا پایان تیرماه هر سال مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند، اما امسال این مهلت از سوی سازمان امور مالیاتی تا پایان شهریورماه تمدید شده است.

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری افزود: مؤدیانی که نسبت به پرداخت مالیات ابرازی خود نگرانی دارند، می‌توانند از امکان پرداخت اقساطی استفاده کنند و سازمان امور مالیاتی برای همراهی با مؤدیان، مالیات ابرازی را به صورت اقساطی نیز دریافت خواهد کرد.

گنجی در ادامه با اشاره به محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مالیات‌های پرداختی مؤدیان بر اساس قانون به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر اختصاص می‌یابد تا برای ارائه خدمات بیشتر و مستمر به مردم هزینه شود.

وی افزود: بسیاری از خدمات عمرانی و زیربنایی که در روستاها توسط دهیاری‌ها و در شهرها توسط شهرداری‌ها ارائه می‌شود، عمدتاً از محل همین مالیات‌ها تأمین می‌شود. علاوه بر آن، بخشی از مالیات نیز مستقیماً به خزانه واریز و برای تأمین هزینه‌های دولت، پرداخت حقوق کارکنان و اجرای طرح‌های جاری و عمرانی اختصاص می‌یابد.

گنجی گفت: در پنج ماهه نخست امسال بالغ بر ۹۷۳ میلیارد تومان به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و عشایر پرداخت شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۹.۵ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه مالیات خاطرنشان کرد: اگر مردم بدانند مالیات پرداختی آنها در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود، نگاه مثبت‌تری نسبت به مالیات پیدا می‌کنند و بهتر متوجه آثار و برکات پرداخت مالیات در جامعه خواهند شد.

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» به عنوان یکی از اقدامات سازمان امور مالیاتی برای فرهنگ‌سازی یاد کرد و گفت: در این طرح، صاحبان مشاغل هنگام ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ یا اظهارنامه مالیاتی می‌توانند انتخاب کنند مالیات پرداختی آنها صرف تکمیل کدام پروژه شود.

وی افزود: این پروژه‌ها عمدتاً طرح‌های عمرانی دارای اولویت هستند؛ از جمله احداث پایگاه‌های بهداشتی و درمانی، مدارس به‌ویژه در مناطق محروم و دورافتاده و سالن‌های ورزشی.

گنجی ادامه داد: سال گذشته استقبال مؤدیان از این طرح بسیار مطلوب بود و بسیاری از پروژه‌های تعیین‌شده در مدت کوتاهی تکمیل شدند، امسال نیز ۶۵ پروژه استانی و ملی برای انتخاب مؤدیان در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: نکته قابل توجه این است که مؤدیان ساکن استان‌های برخوردار نیز می‌توانند پروژه‌های چهارمحال و بختیاری را انتخاب کنند؛ به این معنا که مالیاتی که در استان‌هایی مانند تهران یا اصفهان پرداخت می‌شود، می‌تواند برای تکمیل پروژه‌های استان چهارمحال و بختیاری اختصاص یابد.

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۳۰ درصد مردم کشور در این طرح مشارکت کردند و حدود ۴۸۰ میلیارد تومان از مالیات‌ها در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات به پروژه‌های منتخب اختصاص یافت