اجرای طرح «محله مبعوث» در ۲۰۰ نقطه چهارمحال و بختیاری 

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین صالح آقابابایی ظهر سهشنبه در دیدار معاون فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی با نماینده ولی فقیه در استان که در دفتر امام جمعه شهرکرد برگزار شد با اشاره به اینکه مجموعه تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از حمایت و همراهی نماینده ولی فقیه در استان بهرهمند است که جای قدردانی دارد، اظهار کرد: ایشان دغدغه ویژهای نیز نسبت به راهاندازی مرکز تعاملی حرف نو دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در خصوص سفر معاون فرهنگی این سازمان به استان، ادامه داد: چندین دیدار با محوریت خونخواهی شهدا خاصه امام شهید، با اقشار مختلف مردم و مؤثرین استان در دستور کار این سفر است.
آقابابایی با اشاره به راهاندازی مرکز تعاملی حرف نو در این استان، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم درباره تأمین هزینهها با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و پیگیری ریاست سازمان تبلیغات اسلامی به جمعبندی برسیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به برنامه جامع توانمندسازی محلات استان چهارمحال و بختیاری، گفت: طرح «محله مبعوث» برای ۲۰۰ محله و هر محله ۱۴ نفر یعنی در مجموع، ۲۸۰۰ نفر طی هفت ماه اجرا میشود.
آقابابایی بیان کرد: طرح محله مبعوث بر اساس منویات امامین انقلاب طراحی شده و محتوا، سرفصلها و برنامه جامع آن با توجه به شرایط خاص کنونی برنامهریزی و اجرایی میشود.
وی با بیان اینکه طرح محله مبعوث به دنبال تربیت انسانهای انقلابی و توانمند است، اظهار کرد: ما نیازمند نیروهایی هستیم که روحیه انقلابی و زیست جهادی داشته باشند.
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