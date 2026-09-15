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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

چهار بازارچه محله‌ای در اراک به بهره‌برداری رسید

چهار بازارچه محله‌ای در اراک به بهره‌برداری رسید

اراک- شهردار اراک گفت: در راستای اجرای راهبرد محله‌محوری و کاهش ترافیک و وابستگی شهروندان به هسته مرکزی این شهر، ۴ بازارچه جدید محلی افتتاح و ساخت هفت بازارچه دیگر در حال ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا محمودی پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح بازارچه میوه و تره‌بار غدیر ۴ در اراک اظهار کرد: تمرکززدایی از هسته مرکزی اراک، از برنامه‌های راهبردی مدیریت شهری است که با اجرای مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی و خدماتی دنبال می‌شود.

وی افزود: ایجاد زیرساخت‌های محله‌محور و دسترسی آسان شهروندان به خدمات و نیازهای روزمره در نزدیک‌ترین نقطه به محل سکونت، از الزامات تحقق این رویکرد است.

محمودی تصریح کرد: در همین راستا، سه بازارچه محله‌ای در محله‌های جهانگیری، پردیس و دروازه شهرجرد احداث و به بهره‌برداری رسیده که با استقبال شهروندان همراه شده است.

وی از بهره‌برداری بازارچه میوه و تره‌بار غدیر ۴ خبر داد و گفت: دو بازارچه محله‌ای دیگر نیز در کوی صنعتی و خیابان شهدا در مراحل اجرایی و تکمیلی قرار دارند.

شهردار اراک تاکید کرد: احداث پنج بازارچه محله‌ای دیگر در مرحله مطالعات و جانمایی قرار دارد و توسعه این بازارچه‌ها بخشی از برنامه مدون مدیریت شهری برای بازآرایی خدمات شهری و کاهش وابستگی به هسته مرکزی اراک است.

محمودی افزود: احداث بازارچه‌های محله‌ای تنها بخشی از طرح ساماندهی هسته مرکزی اراک است و در کنار آن، اقدامات عمرانی، ترافیکی، خدماتی، زیرساختی و اجتماعی نیز دنبال می‌شود تا زمینه تحقق شهری روان‌تر، خدماتی در دسترس‌تر و زندگی باکیفیت‌تر فراهم شود.

وی بیان کرد: خدمت به مردم، رفاه و آسایش شهروندان و دسترسی عادلانه به امکانات شهری، مبنای برنامه‌های مدیریت شهری است و برای تحقق کامل نتایج این طرح‌ها، همراهی و صبوری شهروندان در دوره اجرای پروژه‌ها ضروری است.

کد مطلب 6947728

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    نظرات

    • فاطما ستوده IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۵
      1 0
      پاسخ
      ایجاد بازارچه میوه کافی نیست بازرسی وتوجه به ارزون فروشی وکیفیت میوه مهم است الان بازارچه ها خیلی گران میدهندو کیفیت میوه وسبزیجات خوب نیستن

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