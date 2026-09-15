به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محسنیپور صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت و خمام در قالب طرح «مهر تحصیلی» اقدام به تهیه و توزیع ۵۰۰ بسته آموزشی و لوازمالتحریر میان دانشآموزان کمبرخوردار کرده است.
وی افزود: این بستهها با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال و از محل اجرای امینانه نیت واقف خیراندیش، موقوفه سیداحمد ملک، تهیه و آماده توزیع شده است.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت با اشاره به نحوه شناسایی جامعه هدف تصریح کرد: بستههای آموزشی با همکاری آموزش و پرورش، معتمدان محلی، بقاع متبرکه و دارالایتامهای رسمی میان خانوادههای کمبضاعت و دانشآموزان نیازمند توزیع شده است.
محسنیپور خاطرنشان کرد: اجرای طرح «مهر تحصیلی» در راستای عمل به نیت واقفان و بهرهگیری از ظرفیت موقوفات برای حمایت از اقشار کمبرخوردار و کمک به تأمین نیازهای تحصیلی دانشآموزان انجام میشود.
وی ادامه داد: اجرای نیت واقفان به صورت هدفمند و در مسیر تعیینشده از سوی آنان، یکی از اولویتهای اداره اوقاف و امور خیریه است و تلاش میشود ظرفیت موقوفات در رفع نیازهای جامعه و حمایت از خانوادههای نیازمند به کار گرفته شود.
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