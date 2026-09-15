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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵

۱۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در فریدن کشف شد

۱۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در فریدن کشف شد

 فریدن - فرمانده انتظامی شهرستان فریدن از کشف یک هزار لیتر سوخت قاچاق در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس در این شهرستان خبر داد .

جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : مأموران یگان امداد شهرستان فریدن در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی دقیق از آن، موفق به کشف یک هزار لیتر سوخت قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان فریدن با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا و سرمایه‌های ملی با جدیت و قاطعیت در دستور کار پلیس قرار دارد، خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که بخواهند با قاچاق سرمایه‌های ملی، اقتصاد کشور را دچار چالش کنند، بدون اغماض برخورد خواهد کرد. سرهنگ

افشاری یادآور شد: متهمان این پرونده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6947779

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