به گزارش خبرنگار مهر، محمد جلالمآب پیش از ظهر امروز سهشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان خوزستان اظهار کرد: فعالیت ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات امروز در استانها و سراسر کشور فراگیر شده و تدبیر شهید حاج قاسم سلیمانی در سالهای گذشته، اکنون به یک سازوکار گسترده و ملی تبدیل شده است.
وی افزود: امروز بیش از یک هزار و ۵۰۰ موکب رسمی و صدها موکب غیررسمی در کشور فعالیت میکنند و بیش از ۱۵ هزار نفر به عنوان خادمان عتبات عالیات در مجموعه ستاد مشغول خدمت هستند.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور با اشاره به گستردگی فعالیت مواکب در ایام اربعین، بیان کرد: بیش از ۲۰۰ هزار نفر در مواکب کشور برای برگزاری برنامههای اربعین و خدمترسانی به زائران در ماه صفر فعالیت میکنند.
جلالمآب ادامه داد: این مجموعه گسترده، علاوه بر ظرفیت انسانی، یک سرمایه بزرگ اجتماعی در اختیار دارد؛ سرمایهای که از اعتماد خادمان، هواداران و مردم شکل گرفته است و مردم نذورات و وجوه خود را به امانت در اختیار ستاد قرار میدهند تا در مسیر مورد نظر آنان هزینه شود.
وی تأکید کرد: همه مسئولان ستاد، در هر سطحی که مسئولیت دارند، وظیفه دارند این امانت را حفظ، دامنه آن را گستردهتر و اعتماد مردم را تقویت کنند و در نهایت این مسئولیت را با کارنامهای درخشانتر به مدیر بعدی بسپارند.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور در ادامه با قدردانی از حجتالاسلام والمسلمین سید محمود موسوی، رئیس سابق ستاد عتبات عالیات خوزستان، گفت: بخشی از اقداماتی که در سالهای گذشته در خوزستان انجام شده در گزارش ارائهشده و کلیپهای پخششده در این مراسم به نمایش درآمد و این اقدامات تنها گوشهای از فعالیتهای چندین ساله این مجموعه بود.
جلالمآب افزود: در کنار مدیریت حجتالاسلام موسوی، هیئت امنا، مسئولان ارشد استان و همه افرادی که برای تحقق مأموریتهای ستاد همکاری کردند، در شکلگیری این کارنامه نقش داشتند و باید از همراهی و حمایت آنان قدردانی کرد.
وی با اشاره به ویژگیهای مدیریتی موسوی گفت: در سالهای گذشته جز تلاش، صداقت، پاکی، صفا، مردمداری و اخلاص از حجتالاسلام موسوی ندیدیم و در کنار این ویژگیها، تلاش شبانهروزی و جدیت وی برای تحقق مأموریتهای ستاد قابل توجه بود.
جلالمآب ادامه داد: در میان مدیران فعال، دلسوز، متعهد و اثرگذار ستاد در استانهای کشور، هر زمان قرار بود از چند مدیر به عنوان الگو نام برده شود، نام حجت الاسلام موسوی نیز در میان این افراد قرار داشت.
وی با بیان اینکه قدردانی از سالها تلاش موسوی کار سادهای نیست، گفت: یکی از اهداف حضور من در این مراسم، علاوه بر موضوع معارفه، قدردانی از تلاشهای شبانهروزی و بیوقفه وی بود.
جلالمآب با اشاره به دشواری ادامه مسیر پس از مدیران موفق، بیان کرد: وقتی مدیری فعال، جدی و پرتلاش مسئولیت را به فرد دیگری واگذار میکند، ادامه مسیر برای مدیر بعدی دشوارتر میشود چرا که باید علاوه بر حفظ دستاوردهای گذشته، مسیر جدیدی نیز برای ارزشآفرینی ایجاد کند.
وی با اشاره به تغییر مسئولیت سید محمود موسوی گفت: با توجه به عملکرد بسیار خوب وی در حوزه اربعین، ستاد عتبات عالیات، «مجمع راهبران مواکب کشور» را تشکیل و به ثبت رساند تا هماهنگی، سیاستگذاری و مسائل اجرایی مرتبط با فعالیت مواکب کشور در این مجموعه دنبال شود.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور افزود: حجتالاسلام والمسلمین سید محمود موسوی به عنوان مدیرعامل این مجمع منصوب شده است تا راهبری و هماهنگی مواکب کشور را دنبال کند.
جلالمآب در ادامه حکم موسوی را قرائت کرد که بر اساس آن، وی به مدت دو سال به عنوان مشاور عالی رئیس ستاد و مدیرعامل مؤسسه مجمع راهبران مواکب کشور منصوب شده است.
در این حکم، استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی از جمله وظایف مورد انتظار از وی عنوان شده است.
تغییر مسئولیت پس از اربعین انجام شد
وی درباره روند تغییر مدیریت ستاد عتبات عالیات خوزستان نیز گفت: این جابهجایی از مدتها قبل مورد بحث بود اما با توجه به اینکه در دوره اربعین تلاش میکنیم مسئولان را جابهجا نکنیم تا فعالیتهای این ایام تحت تأثیر تغییرات مدیریتی قرار نگیرد، معرفی رئیس جدید به بعد از اربعین موکول شد.
جلالمآب افزود: محمد خانچی از مدیران باسابقه است و با مسائل استان و موضوع اربعین آشنایی دارد و امیدواریم با همراهی مسئولان و مردم بتواند مسیر موفقیتهای گذشته را ادامه دهد.
وی تأکید کرد: هماهنگی میان مسئولان استان و همراهی آنان در موضوعات مختلف، ظرفیت ارزشمندی است که میتواند به پیشبرد فعالیتهای ستاد عتبات عالیات کمک کند.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور در ادامه حکم انتصاب محمد خانچی را قرائت کرد که بر اساس آن، وی به مدت دو سال به عنوان رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان خوزستان منصوب شد.
در این حکم، استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی از مهمترین وظایف رئیس جدید ستاد عتبات عالیات خوزستان اعلام شده است.
جلالمآب در پایان با قدردانی از آیتالله جزایری، نماینده ولیفقیه در خوزستان، استاندار خوزستان، فرمانده سپاه استان، رئیس اتاق بازرگانی و دیگر مسئولان استان بیان کرد: همراهی و حمایت مسئولان از ستاد عتبات عالیات میتواند زمینهساز توسعه فعالیتها و افزایش آثار مثبت این مجموعه در استان باشد.
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