جمالی: دانشگاه و حوزه علمیه باید محور تبیین علمی استکبارستیزی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام یوسف جمالی صبح سه شنبه در نشست معرفی دبیر ستاد بزرگداشت یومالله سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی استان بوشهر اظهار کرد: حضور دانشگاهها در میدانهای مختلف و تجمعات شبانه در روزهای ابتدایی جنگ، نمونهای از نقشآفرینی مؤثر این مجموعه در شرایط حساس کشور است.
وی افزود: در روزهای نخست جنگ با توجه به شرایط خاص امنیتی و احتمال حملات موشکی و پهپادی، حضور در میدان با نگرانیهایی همراه بود، اما دانشگاهها از نخستین مجموعههایی بودند که در این عرصه حضور پیدا کردند و موکبهای خدمترسانی را برپا کردند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: این حضور را باید بهعنوان یک شاخص مهم مورد توجه قرار داد؛ چراکه نشان میدهد دانشگاهها در عرصههای انقلابی و اجتماعی پیشتاز هستند و این مسئله ریشه در بصیرت و آگاهی موجود در محیطهای دانشگاهی دارد.
حجت الاسلام جمالی با اشاره به ظرفیت دانشگاه برای ارتباط بیشتر با جامعه تصریح کرد: اگر دانشگاه وارد متن جامعه شود و در زندگی مردم حضور پیدا کند، نشاط و روح تازهای در جامعه دمیده میشود؛ چراکه دانش و علم میتواند موجب ایجاد نشاط، شادابی، همبستگی و وحدت شود.
وی با بیان اینکه یکی از مطالبات مهم امروز تقویت انسجام ملی است گفت: وحدت تنها به این معنا نیست که همه زیر یک سقف جمع شوند، بلکه زمانی وحدت واقعی شکل میگیرد که نگاهها و اندیشهها به یکدیگر نزدیک شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: دانشگاه و حوزه علمیه میتواند ذهنها و نگاهها را به یکدیگر نزدیک کند و مجموعه دیگری با این ظرفیت وجود ندارد.
حجت الاسلام جمالی خاطرنشان کرد: اگر مسائل فکری و اجتماعی در دانشگاه و حوزه مورد بحث، بررسی و پخته نشود و بدون پشتوانه علمی وارد جامعه شود، ممکن است همین مسائل به زمینه اختلاف و دودستگی میان مردم تبدیل شود.
وی بر ضرورت تقویت گفتمان استکبارستیزی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد و گفت: امروز که جمهوری اسلامی ایران با دشمنیها و فشارهای مستقیم آمریکا مواجه است، ضرورت دارد ابعاد مختلف این دشمنی برای مردم بهصورت علمی و مستند تبیین شود.
حجت الاسلام جمالی اظهار کرد: موضوع استکبارستیزی نباید تنها به برگزاری برنامه در روز ۱۳ آبان محدود شود، بلکه باید در طول سال و با استفاده از ظرفیت دانشگاهها، حوزههای علمیه، مساجد و مجموعههای فرهنگی و اجتماعی دنبال شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر بیان داشت: اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاهها با حضور در مساجد و محافل عمومی ابعاد مختلف دشمنی نظام سلطه با جمهوری اسلامی ایران را برای مردم تشریح کنند.
وی با اشاره به مفهوم «محاصره علمی» تصریح کرد: دشمنی آمریکا تنها در حوزه نظامی و اقتصادی خلاصه نمیشود و محدودیتهای علمی و جلوگیری از حضور دانشمندان و پژوهشگران ایرانی در مجامع علمی بینالمللی نیز بخشی از این فشارهاست که باید برای افکار عمومی تبیین شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر تشکیل کمیته علمی برای ستاد استکبارستیزی را ضروری دانست و گفت: در کنار ظرفیت دستگاههای اجرایی و مجموعههای عضو مجمع نمایندگان ادارات، لازم است کمیتهای علمی با حضور استادان دانشگاه و صاحبنظران تشکیل شود تا برنامههای این حوزه با پشتوانه علمی و محتوایی مناسب دنبال شود.
حجت الاسلام جمالی تأکید کرد: اگر قرار است فرهنگ استکبارستیزی و انسجام ملی در جامعه نهادینه شود، همه مجموعههای دانشگاهی، حوزوی، فرهنگی، اجرایی و اجتماعی باید پای کار بیایند و برای تحقق این هدف همکاری و همافزایی داشته باشند.
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