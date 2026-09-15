به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مدیرکل امور مالیاتی استان قم و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی با محوریت اجرای صحیح و سریع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تقویت همکاریهای قضایی بررسی شد.
علیاصغر سلطانی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم، در این نشست با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و قانونی با مصادیق فرار مالیاتی اظهار کرد، صیانت از حقوق عمومی و تحقق عدالت مالیاتی، نیازمند همکاری و هماهنگی مؤثر میان دستگاههای اجرایی و قضایی است.
وی از اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با فرار مالیاتی خبر داد و بر تسریع و دقت در رسیدگی به این پروندهها در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد.
دادستان قم همچنین گزارشدهی بهموقع و دقیق اداره کل امور مالیاتی را تکلیفی قانونی دانست و خواستار اهتمام جدی مسئولان مالیاتی برای اجرای تکالیف تعیینشده شد.
محمد رضائی، مدیرکل امور مالیاتی استان قم نیز در این نشست گزارشی از اقدامات و برنامههای این اداره کل برای شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی و اجرای ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم ارائه کرد.
وی با اشاره به اهمیت حمایت دستگاه قضایی از اقدامات مالیاتی، از همکاری دادستانی استان قم در مسیر تحقق عدالت مالیاتی، صیانت از حقوق دولت و مقابله با فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف قدردانی کرد.
در ادامه این نشست، راهکارهای استفاده از ظرفیتهای قانونی، قضایی و اجرایی برای مقابله با فرار مالیاتی و پرداخت بهموقع مالیات مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
قم- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم از اختصاص شعبه ویژه برای رسیدگی به پروندههای فرار مالیاتی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مدیرکل امور مالیاتی استان قم و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، راهکارهای مقابله با فرار مالیاتی با محوریت اجرای صحیح و سریع ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تقویت همکاریهای قضایی بررسی شد.
نظر شما