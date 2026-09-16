به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رحیمی ظهر چهارشنبه در دیدار با آیت‌الله محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در مازندران، با اشاره به ظرفیت‌های قضایی این استان اظهار کرد: در مازندران ۱۱ نفر از قضات، کارکنان و مدیران دستگاه قضایی از سوی ریاست قوه قضائیه مورد تقدیر قرار گرفتند که امروز از این افراد تجلیل و تقدیر شد.

وی با اشاره به آمار و اطلاعات موجود در دادگاه عالی انتظامی قضات درباره عملکرد استان‌های مختلف کشور تصریح کرد: با توجه به جمعیت استان و تعداد نیروهای قضایی، وضعیت سلامت قضایی مازندران مطلوب است و قضات این استان افرادی پرتلاش هستند.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به دشواری‌های فعالیت در دستگاه قضایی، بر ضرورت تبیین و اقناع مردم در فرآیند رسیدگی‌های قضایی تاکید و تصریح کرد: همواره به همکاران قضایی توصیه می‌کنیم تا جایی که امکان دارد، مردم را نسبت به فرآیند رسیدگی و دلایل تصمیمات قضایی قانع کنند.

حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات در دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در قوه قضائیه در برخورد با تخلف تعارف وجود ندارد و با متخلفین برخورد قانونی می شود.

رحیمی در ادامه به وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات اشاره و اظهار کرد: پرونده‌های مربوط به تخلفات انتظامی وکلای دادگستری در این مجموعه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی توضیح داد: وکلا در هر استان دارای کانون وکلا هستند و چنانچه مردم نسبت به عملکرد یک وکیل شکایتی داشته باشند، می‌توانند موضوع را در کانون مربوطه مطرح کنند. کانون پس از بررسی موضوع، رأی صادر می‌کند و این رأی در صورت اعتراض، مطابق مقررات در دادگاه عالی انتظامی قضات در تهران قابل رسیدگی است.