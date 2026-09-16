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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

وضعیت سلامت قضایی مازندران مطلوب است

وضعیت سلامت قضایی مازندران مطلوب است

ساری - رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به وضعیت عملکرد دستگاه قضایی در مازندران، گفت: استان مازندران از نظر سلامت قضایی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام رحیمی ظهر چهارشنبه در دیدار با آیت‌الله محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در مازندران، با اشاره به ظرفیت‌های قضایی این استان اظهار کرد: در مازندران ۱۱ نفر از قضات، کارکنان و مدیران دستگاه قضایی از سوی ریاست قوه قضائیه مورد تقدیر قرار گرفتند که امروز از این افراد تجلیل و تقدیر شد.

وی با اشاره به آمار و اطلاعات موجود در دادگاه عالی انتظامی قضات درباره عملکرد استان‌های مختلف کشور تصریح کرد: با توجه به جمعیت استان و تعداد نیروهای قضایی، وضعیت سلامت قضایی مازندران مطلوب است و قضات این استان افرادی پرتلاش هستند.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات با اشاره به دشواری‌های فعالیت در دستگاه قضایی، بر ضرورت تبیین و اقناع مردم در فرآیند رسیدگی‌های قضایی تاکید و تصریح کرد: همواره به همکاران قضایی توصیه می‌کنیم تا جایی که امکان دارد، مردم را نسبت به فرآیند رسیدگی و دلایل تصمیمات قضایی قانع کنند.

حجت الاسلام رحیمی با تأکید بر برخورد قاطع با تخلفات در دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: در قوه قضائیه در برخورد با تخلف تعارف وجود ندارد و با متخلفین برخورد قانونی می شود.

رحیمی در ادامه به وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات اشاره و اظهار کرد: پرونده‌های مربوط به تخلفات انتظامی وکلای دادگستری در این مجموعه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی توضیح داد: وکلا در هر استان دارای کانون وکلا هستند و چنانچه مردم نسبت به عملکرد یک وکیل شکایتی داشته باشند، می‌توانند موضوع را در کانون مربوطه مطرح کنند. کانون پس از بررسی موضوع، رأی صادر می‌کند و این رأی در صورت اعتراض، مطابق مقررات در دادگاه عالی انتظامی قضات در تهران قابل رسیدگی است.

کد مطلب 6949122

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