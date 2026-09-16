برگزاری همایش رد ادعاهای خداناباورانه توسط اتحادیه جهانی علمای مسلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش روز یکشنبه، ۲۹ شهریور(۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶) ساعت ۱۹:۳۰ به وقت مکه از طریق پلتفرم زوم با حضور گروهی از علمای برجسته امت اسلامی برگزار می‌شود.

این همایش بخشی از کمپین «رد الحاد(خداناباوری)» است که توسط کمیته اصول و اندیشه اسلامی اتحادیه جهانی علمای مسلمان، از ۲۴ شهریور تا ۳ مهرماه سال جاری(۱۵ تا ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶) برگزار می‌شود.

این برنامه در چارچوب پروژه‌ای علمی و فکری قرار دارد که هدف آن تقویت گرایش فطری به دینداری، پاسخگویی به شبهات و استدلال‌های الحادی و تبیین ماهیت حقیقی دینداری و مبانی دین حق است.

این اهداف با روشی دنبال می‌شود که ترکیبی از پژوهش‌های علمی عمیق، اقدامات مؤثر و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

این کمپین همچنین در پی آگاهی‌بخشی درباره اهمیت دینداری در پیشرفت انسانی و تمدنی و تقویت مسئولیت علمی و فرهنگی علما در رویارویی با اندیشه الحادی است.