به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار قم صبح سه شنبه در نشستی با مدیرکل نوسازی مدارس استان قم، آخرین وضعیت پروژه‌های آموزشی جدید و روند آماده‌سازی و تحویل آنها در آستانه آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ را بررسی کرد.



در این نشست که در دفتر استاندار قم برگزار شد، موضوع تأمین منابع مورد نیاز برای احداث و تکمیل مدارس در سایت‌های نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت و آخرین وضعیت پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در این مناطق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



از مجموع ۷۹ پروژه تعریف‌شده برای استان قم در چارچوب نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم، ۳۷ پروژه به سایت‌های نهضت ملی مسکن اختصاص دارد که در مجموع حدود ۴۱۰ کلاس درس را شامل می‌شود.



یکی دیگر از محورهای این نشست، بررسی ردیف‌های اعتباری استان قم در طول اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور و پیگیری ظرفیت‌های مالی مرتبط با نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم بود.



بهنام‌جو با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی، این طرح را از برنامه‌های محوری دولت چهاردهم در استان‌ها دانست و بر دنبال کردن آن در استان قم تأکید کرد.



وی تأمین منابع مالی را یکی از الزامات پیشبرد این طرح عنوان کرد و افزود، استفاده از ظرفیت مولدسازی یکی از مسیرهایی است که برای تأمین منابع مورد نیاز و تحقق حداکثری نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان قم دنبال می‌شود.



در ادامه این نشست، ظرفیت‌های اعتباری مرتبط با سازمان ملی زمین و مسکن نیز مورد بررسی قرار گرفت و درباره نحوه بهره‌گیری از منابع پیش‌بینی‌شده در این بخش و همچنین ظرفیت مولدسازی بحث و تبادل نظر شد.



مدیریت روند تحویل پروژه‌های آموزشی نوساز در روزهای ابتدایی سال تحصیلی جدید نیز از دیگر محورهای مورد بررسی در این نشست بود و بر ضرورت ساماندهی این فرآیند در آستانه بازگشایی مدارس تأکید شد.



احمدرضا اجتهادی، مدیرکل نوسازی مدارس استان قم نیز در این نشست بر اهمیت تأمین زمین با کاربری آموزشی برای اجرای پروژه‌های جدید تأکید کرد و این موضوع را از نیازهای مرتبط با توسعه فضاهای آموزشی استان دانست.



وی ابراز امیدواری کرد با استمرار این پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده، سرانه فضاهای آموزشی و پرورشی استان قم بر اساس احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ۶.۱ مترمربع برسد.



در این نشست همچنین موضوع پروژه‌های آموزشی پیش‌بینی‌شده در سایت‌های نهضت ملی مسکن و الزامات تأمین منابع برای اجرای آنها مورد توجه قرار گرفت و راهکارهای مرتبط با اعتبارات استانی و ظرفیت‌های قانونی موجود بررسی شد.



پیگیری اعتبارات استان قم در برنامه هفتم پیشرفت، استفاده از منابع حاصل از سازمان ملی زمین و مسکن و ظرفیت مولدسازی و همچنین برنامه‌ریزی برای تحویل پروژه‌های آموزشی نوساز، از مهم‌ترین محورهای این نشست مشترک بود.