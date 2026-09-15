دیدار و گفتگوی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق با عراقچی

به گزارش خبرگزاری مهر، بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق پیش از ظهر امروز سه شنبه با حضور در وزارت خارجه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد.

طبق گفته اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سفر طالبانی به تهران که بنا به دعوت وزیر امور خارجه کشورمان صورت گرفته، در چارچوب رایزنی‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران با دولت عراق و اقلیم کردستان عراق برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت صلح و ثبات در منطقه صورت می‌گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد رئیس اتحادیه میهنی اقلیم کردستان عراق در این سفر با مقام‌های ارشد کشورمان دربارۀ موضوعات مورد علاقه دو طرف از جمله موضوعات مرتبط با همکاری‌های اقتصادی و امنیت مرزی، گفتگو و تبادل نظر خواهد کرد.