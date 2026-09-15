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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

افزایش تعداد فوتی‌های حادثه طرقبه به ۴ نفر

افزایش تعداد فوتی‌های حادثه طرقبه به ۴ نفر

مشهد- فرمانده انتظامی شهرستان طرقبه شاندیز گفت: در پی حادثه رانندگی در روستای دهبار طرقبه چهار نفر از سرنشینان مینی بوس جان باختند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اکبر یاقوتی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی در محور روستای دهبار طرقبه، بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی گفت: با حضور ماموران در محل و در بررسی‌های اولیه، مشخص شد یک دستگاه خودروی مینی بوس با خروج از مسیر باعث حادثه شده است.

یاقوتی گفت: در این حادثه ۴نفر از سرنشینان مینی بوس جان باختند و ۵تن دیگر به شدت مجروح و حالشان وخیم بوده که به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: تحقیقات وعلت تامه تصادف از سوی کارشناسان پلیس راه، در دست بررسی است.

کد مطلب 6947851

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