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۲۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳

۲ کشته و ۱۷ مصدوم بر اثر واژگونی مینی بوس در طرقبه 

۲ کشته و ۱۷ مصدوم بر اثر واژگونی مینی بوس در طرقبه 

مشهد- مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس در شهر طرقبه۲ کشته و ۱۷ مصدوم در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیشاهی اظهار کرد: حادثه واژگونی مینی بوس عصر دوشنبه در نزدیکی دره «ارغوان» شهر طرقبه رخ داد که برای امدادرسانی به مصدومان پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه ۲ مسافر زن جان باختند و ۱۷ مصدوم دیگر توسط آمبولانس به بیمارستان‌های طالقانی، فارابی و شریعتی مشهد منتقل شدند.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: پنج نفر از مصدومان انتقال داده شده به بیمارستان بدحال بودند.

کد مطلب 6947244

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