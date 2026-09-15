به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب موسوی،ظهر یه شنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به آثار اجرای طرح «نشان‌دار کردن مالیات» اظهار کرد: در این طرح، بخشی از درآمدهای مالیاتی با انتخاب مؤدیان به پروژه‌های مشخص و اولویت‌دار اختصاص می‌یابد تا مردم به‌صورت عینی شاهد نقش مالیات در توسعه و آبادانی منطقه باشند.

وی افزود: تکمیل استادیوم ورزشی تختی دماوند با اعتبار سه میلیارد تومان، تعریض و بهسازی محور روستایی وادان دماوند با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان، احداث و آسفالت محور روستایی کندیان ـ کرگوانه فیروزکوه با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان و تأمین آب آشامیدنی روستای سه‌بن شهرستان فیروزکوه با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان در قالب این طرح مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران ادامه داد: احداث ساختمان ثبت اسناد و املاک پردیس نیز با اعتبار سه میلیارد تومان از دیگر طرح‌هایی است که در قالب «نشان‌دار کردن مالیات» مورد حمایت قرار گرفته است.

موسوی همچنین از اختصاص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی راه اصلی سمنان ـ فیروزکوه خبر داد و گفت: این پروژه شامل بهسازی حدود ۲.۵ کیلومتر از انتهای حوزه استان سمنان تا فیروزکوه است که با هدف ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت مسیر و تسهیل تردد در این محور مهم اجرا می‌شود.

وی تأکید کرد: مجموع این اعتبارات نشان می‌دهد مالیات پرداختی مردم و فعالان اقتصادی در صورت هدایت هدفمند می‌تواند به اجرای پروژه‌های ضروری و اثرگذار در حوزه‌های مختلف منجر شود و «نشان‌دار کردن مالیات» یکی از مصادیق شفافیت و مشارکت مردم در توسعه زیرساخت‌های منطقه است.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران خاطرنشان کرد: رویکرد نظام مالیاتی، حرکت به سمت شفافیت، عدالت مالیاتی و هدایت منابع به سمت پروژه‌های اولویت‌دار است و معرفی این طرح‌ها به مردم می‌تواند زمینه تقویت فرهنگ مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی را فراهم کند.