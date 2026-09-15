دستگیری ۲ شرور در پیشوا با کشف ۱۲ قبضه سلاح سرد و چماق

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، ظهر سه شنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر ایجاد مزاحمت و برهم زدن نظم عمومی توسط اراذل و اوباش، موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی متهمان، در عملیاتی هدفمند هر ۲ نفر از اراذل و اوباش را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی پیشوا ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ۶ قبضه سلاح سرد از نوع قمه و ۶ عدد چماق کشف و ضبط شد.

عربی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.