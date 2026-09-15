به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، علی‌اکبر جنگجو، معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت، با تشریح آخرین وضعیت معاینات پزشکی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ گفت: از مجموع ۶۹ هزار و ۴۷ متقاضی که برای انجام معاینات پزشکی به مرکز پزشکی حج و زیارت ارجاع شده‌اند، تاکنون ۵۲ هزار و ۵۶۸ نفر، معادل ۷۶ درصد متقاضیان، به پزشکان مراجعه کرده‌اند.

وی افزود: این معاینات توسط ۳۰۸ پزشک در سراسر کشور در حال انجام است و بخشی از پرونده‌ها تکمیل و تأیید شده و تعدادی نیز در حال بررسی است. ۱۶ هزار و ۴۷۹ متقاضی نیز تاکنون برای انجام معاینات مراجعه نکرده‌اند که لازم است با توجه به محدودیت زمانی، در اسرع وقت به پزشک مراجعه و پرونده پزشکی خود را تکمیل کنند.

جنگجو با اشاره به تعیین پایان شهریورماه به عنوان مهلت تکمیل معاینات پزشکی، از متقاضیانی که پرونده آنها در حال بررسی است نیز خواست هرچه سریع‌تر مراحل مورد نیاز را تکمیل کنند.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به برگزاری هفتگی کمیته سلامت اظهار کرد: در این کمیته، موضوعات مرتبط با سلامت زائران پیش از سفر، حین سفر و پس از سفر بررسی و برای ارتقای سلامت و ایمنی زائران برنامه‌ریزی و تقسیم وظایف انجام می‌شود.

وی همچنین از برگزاری کمیسیون‌های پزشکی در استان‌های مختلف خبر داد و گفت: تاکنون کمیسیون‌های پزشکی در استان‌هایی همچون آذربایجان شرقی، قم و تهران برگزار شده و برنامه برگزاری کمیسیون در استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی نیز پیش‌بینی شده است.

جنگجو افزود: کمیسیون خادمان فرهنگی نیز در استان‌های قم و تهران برگزار شده و کمیسیون خادمان فرهنگی بالای ۶۰ سال در خراسان رضوی نیز در برنامه قرار دارد.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت با تأکید بر اینکه برنامه‌های حوزه سلامت متناسب با شرایط جسمی و بیماری‌های زمینه‌ای زائران طراحی شده است، گفت: زائران مبتلا به بیماری‌های مزمن از جمله فشار خون، دیابت، بیماری‌های قلبی و ریوی باید از هم‌اکنون نسبت به کنترل بیماری خود اقدام کنند و هرگونه سابقه بیماری را به پزشک معاینه اعلام کنند.

وی توصیه کرد: زائران روزانه حداقل ۳۰ دقیقه پیاده‌روی داشته باشند تا برای مسیرهای پیاده‌روی و انجام مناسک حج، از جمله رمی جمرات، آمادگی جسمانی مناسبی پیدا کنند.

جنگجو همچنین بر رعایت رژیم غذایی مناسب، کنترل وزن، مصرف منظم داروها و کاهش مصرف نمک در افراد مبتلا به فشار خون تأکید کرد و گفت: کنترل بیماری‌های زمینه‌ای از هم‌اکنون می‌تواند از بروز مشکلات احتمالی در ایام حج جلوگیری کند.

وی با توصیه به زائران برای رفع مشکلات دندانپزشکی و بررسی بیماری‌هایی مانند سنگ کلیه پیش از سفر افزود: هدف از این توصیه‌ها آن است که زائران در سرزمین وحی، زمان خود را صرف انجام مناسک و بهره‌مندی از فضای معنوی حج کنند و تا حد امکان با مشکلات درمانی مواجه نشوند.

جنگجو با اشاره به اینکه حدود ۵۳ درصد زائران حج را بانوان تشکیل می‌دهند، گفت: بانوان نیز لازم است از هم‌اکنون با پزشک متخصص زنان خود در ارتباط باشند و مسائل مرتبط با سلامت خود را پیش از سفر مدیریت کنند تا در طول سفر با مشکلات قابل پیشگیری مواجه نشوند.

وی همچنین از زائرانی که به دلیل شرایط جسمانی نیاز به استفاده از ویلچر برای انجام مناسک دارند خواست از هم‌اکنون آمادگی لازم را داشته باشند.

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت در ادامه از پیش‌بینی تمهیدات لازم برای انجام معاینات پزشکی هموطنان ایرانی مقیم خارج از کشور خبر داد و گفت: با همکاری سازمان حج و زیارت و مرکز پزشکی، فرآیند معاینات این گروه از زائران متناسب با شرایط آنان طراحی شده است.

وی افزود: تاکنون حدود ۲۵۰ نفر از زائران خارج از کشور ثبت‌نام اولیه خود را انجام داده‌اند و این آمار به مرور افزایش خواهد یافت. برای انجام معاینات پزشکی این زائران نیز تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

جنگجو در پایان تأکید کرد: توجه به سلامت و آمادگی جسمانی از ماه‌ها پیش از سفر، نقش مهمی در داشتن یک حج ایمن و آرام دارد و متقاضیان باید با تکمیل به‌موقع معاینات پزشکی، کنترل بیماری‌های زمینه‌ای، رعایت تغذیه مناسب و افزایش آمادگی جسمانی، خود را برای انجام مناسک حج آماده کنند.