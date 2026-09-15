کشف یک تن چوپ قاچاق در دهلران 

جلیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:با هوشیاری مأموران نیروی انتظامی و همکاران منابع طبیعی شهرستان یک تن چوب قاچاق در ایست بازرسی سپتون کشف و ضبط شده است.

وی بیان کرد: در این راستا یک متهم شناسایی شده و پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شده است.

فرهادی تصریح کرد: براساس‌ قانون و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان منابع طبیعی کنترل و نظارت مستقیم بر پروانه‌های حمل چوب برای جلوگیری از قاچاق در دستور کار یگان حفاظت قرار دارد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران ضمن هشدار به قاچاقچیان هیزم و زغال تأکید کرد: با توجه به گشت‌زنی مستمر یگان حفاظت، تمامی متخلفان زیر ذره‌بین هستند و هیچ تخلفی از دید مأموران منابع طبیعی پنهان نخواهد ماند.