حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش نسبی دمای هوا در روزهای پایانی تابستان خبر داد و گفت: تا پایان هفته آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و پدیده غالب نیز وزش باد خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران اظهار کرد: تا پایان هفته آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات افزایش وزش باد و افزایش ابر مورد انتظار است.

وی افزود: از روز چهارشنبه تا پنجشنبه روند افزایش نسبی دمای هوا در استان تهران پیش‌بینی می‌شود و این روند در روزهای پایانی هفته ادامه خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: تا پایان هفته پدیده غالب در استان تهران وزش باد خواهد بود و پدیده جوی خاص دیگری مورد انتظار نیست.

خورشیدی با اشاره به پیش‌بینی‌های میان‌مدت هواشناسی گفت: در هفته آینده که به روزهای پایانی تابستان و آغاز فصل پاییز منتهی می‌شود نیز پدیده خاصی به‌جز وزش باد در استان تهران پیش‌بینی نمی‌شود.