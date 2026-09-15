حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش نسبی دمای هوا در روزهای پایانی تابستان خبر داد و گفت: تا پایان هفته آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و پدیده غالب نیز وزش باد خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان تهران اظهار کرد: تا پایان هفته آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات افزایش وزش باد و افزایش ابر مورد انتظار است.
وی افزود: از روز چهارشنبه تا پنجشنبه روند افزایش نسبی دمای هوا در استان تهران پیشبینی میشود و این روند در روزهای پایانی هفته ادامه خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: تا پایان هفته پدیده غالب در استان تهران وزش باد خواهد بود و پدیده جوی خاص دیگری مورد انتظار نیست.
خورشیدی با اشاره به پیشبینیهای میانمدت هواشناسی گفت: در هفته آینده که به روزهای پایانی تابستان و آغاز فصل پاییز منتهی میشود نیز پدیده خاصی بهجز وزش باد در استان تهران پیشبینی نمیشود.
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