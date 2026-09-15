گذر موج ناپایدار از اصفهان؛ دما تغییری ندارد

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ورود این موج از روز جمعه ۲۷ شهریور ماه، شاهد رشد ابر و وزش باد خواهیم بود.

به گفته وی، وزش باد طی روز شنبه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: آسمان استان طی ۷۲ ساعت پیش رو، صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در عصرها گاهی باد به نسبت شدید می‌وزد.

امینی ادامه داد: وزش باد در مناطق شرقی و شمالی با خیزش گرد و خاک محلی همراه خواهد بود.

وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۹ درجه و بویین میاندشت با حداقل دمای هشت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

طی این مدت دمای شهر اصفهان بین ۳۵ و ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.