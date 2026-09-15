به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حداد ظهر سه شنبه در بازدید از مرز بازرگان اظهار کرد؛ مرز بازرگان در مسیر یک تحول بزرگ قرار گرفته و برای رفع موانع، ایجاد هماهنگی و حرکت به سمت فرماندهی واحد روند اجرای طرح‌های زیرساختی و فرآیندهای مرزی را بررسی می شود.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌ غربی ادامه داد: اجرای فاز دوم این طرح با مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، ایجاد گیت‌های جدید، بهسازی مسیرها و ساماندهی محوطه، در راستای اجرای مصوبات ۱۵گانه هیئت وزیران و ارتقای ظرفیت مرز در حال پیگیری است.

وی همچنین با حضور در بخش‌های مختلف پایانه، از نزدیک روند خدمات‌رسانی را بررسی و با مسافران و رانندگان گفت‌وگو کرد.

در ادامه بازارچه مرزی ساری‌سو مورد بازدید قرار گرفته و الزامات بازگشایی و بهره‌گیری از ظرفیت آن برای رونق مبادلات مرزی، تقویت فعالیت‌های اقتصادی و کمک به معیشت مرزنشینان بررسی شد.

در پایان، جلسه کارگروه هماهنگی مرز استان با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار و مهم‌ترین مسائل مرز بازرگان مورد بررسی قرار گرفت؛ تسهیل و روان‌سازی تردد ناوگان باری و تجاری، مسافران و مرزنشینان، رفع موانع، افزایش هماهنگی دستگاه‌ها و اجرای دقیق مصوبات دولت، محور این نشست بود.

یکی از محورهای مهم این بازدید، بررسی موانع تردد ناوگان و وضعیت دیوار حائل محدوده گیت بود که با ایجاد مسیر جدید می‌تواند زمینه روان‌سازی تردد کامیون‌ها و افزایش ظرفیت عبور کالا و ترانزیت را فراهم کند.

همچنین فرآیند کنترل کامیون‌های ورودی و خروجی در سامانه‌های آشکارساز و ظرفیت سگ‌های موادیاب بررسی و بر ارتقای تجهیزات نظارتی، افزایش امنیت و در عین حال تسهیل تردد تأکید شد.