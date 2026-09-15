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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

ایجاد گیت‌های جدید، بهسازی مسیرها و ساماندهی محوطه در مرز بازرگان

ایجاد گیت‌های جدید، بهسازی مسیرها و ساماندهی محوطه در مرز بازرگان

ارومیه- معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان غربی از ایجاد گیت‌های جدید، بهسازی مسیرها و ساماندهی محوطه مرز بازرگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حداد ظهر سه شنبه در بازدید از مرز بازرگان اظهار کرد؛ مرز بازرگان در مسیر یک تحول بزرگ قرار گرفته و برای رفع موانع، ایجاد هماهنگی و حرکت به سمت فرماندهی واحد روند اجرای طرح‌های زیرساختی و فرآیندهای مرزی را بررسی می شود.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان‌ غربی ادامه داد: اجرای فاز دوم این طرح با مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، ایجاد گیت‌های جدید، بهسازی مسیرها و ساماندهی محوطه، در راستای اجرای مصوبات ۱۵گانه هیئت وزیران و ارتقای ظرفیت مرز در حال پیگیری است.

وی همچنین با حضور در بخش‌های مختلف پایانه، از نزدیک روند خدمات‌رسانی را بررسی و با مسافران و رانندگان گفت‌وگو کرد.

در ادامه بازارچه مرزی ساری‌سو مورد بازدید قرار گرفته و الزامات بازگشایی و بهره‌گیری از ظرفیت آن برای رونق مبادلات مرزی، تقویت فعالیت‌های اقتصادی و کمک به معیشت مرزنشینان بررسی شد.

در پایان، جلسه کارگروه هماهنگی مرز استان با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار و مهم‌ترین مسائل مرز بازرگان مورد بررسی قرار گرفت؛ تسهیل و روان‌سازی تردد ناوگان باری و تجاری، مسافران و مرزنشینان، رفع موانع، افزایش هماهنگی دستگاه‌ها و اجرای دقیق مصوبات دولت، محور این نشست بود.

یکی از محورهای مهم این بازدید، بررسی موانع تردد ناوگان و وضعیت دیوار حائل محدوده گیت بود که با ایجاد مسیر جدید می‌تواند زمینه روان‌سازی تردد کامیون‌ها و افزایش ظرفیت عبور کالا و ترانزیت را فراهم کند.

همچنین فرآیند کنترل کامیون‌های ورودی و خروجی در سامانه‌های آشکارساز و ظرفیت سگ‌های موادیاب بررسی و بر ارتقای تجهیزات نظارتی، افزایش امنیت و در عین حال تسهیل تردد تأکید شد.

کد مطلب 6947912

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