اعزام هیئت تجاری خوزستان به روسیه برای توسعه بازار صادراتی

شهلا عموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هیئت تجاری خوزستان در چارچوب برنامه‌های اتاق بازرگانی اهواز برای تقویت دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی و همزمان با برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه صنایع غذایی و آبزیان، راهی روسیه شده است.

وی افزود: اعضای هیئت در جریان این مأموریت تجاری از نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی مسکو و نمایشگاه تخصصی شیلات و آبزیان سن‌پترزبورگ بازدید می‌کنند تا ضمن آشنایی با روندهای بازار، ظرفیت عرضه محصولات خوزستان به خریداران و شرکت‌های روسی را بررسی کنند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بیان کرد: برگزاری جلسات مذاکره میان فعالان اقتصادی دو طرف، دیدار با مجموعه‌های تجاری و تشکل‌های تخصصی روسیه، بازدید از واحدهای تولیدی و مراکز پرورش آبزیان و بررسی سازوکارهای همکاری در زنجیره تامین، از مهم‌ترین برنامه‌های این هیئت است.

عموری با اشاره به مزیت‌های خوزستان در بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی، شیلات و آبزی‌پروری گفت: حضور هدفمند در بازارهای خارجی، مستلزم شناخت نیازهای مصرف‌کنندگان، الزامات کیفی و استانداردی، شیوه‌های حمل‌ونقل و مسیرهای مالی است و این سفر می‌تواند اطلاعات عملیاتی مورد نیاز صادرکنندگان استان را فراهم کند.

وی ادامه داد: توسعه روابط تجاری با روسیه، علاوه بر افزایش امکان عرضه محصولات خوزستانی، می‌تواند به متنوع‌سازی مقاصد صادراتی و کاهش وابستگی فعالان اقتصادی به بازارهای محدود منطقه‌ای کمک کند.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان اظهار کرد: رویکرد اصلی این هیئت، پیگیری مذاکرات در قالب ارتباطات پایدار تجاری است از این رو، نتایج نشست‌ها و مذاکرات انجام‌شده پس از پایان سفر نیز از سوی اتاق بازرگانی اهواز دنبال خواهد شد.

عموری بیان کرد: این سفر زمینه‌ای برای شکل‌گیری همکاری‌های اجرایی میان تولیدکنندگان خوزستانی و طرف‌های روسی باشد و به افزایش سهم محصولات استان در بازار روسیه منجر شود.