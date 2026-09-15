به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین کثیرلو، در دیدار با اعضای جدید هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اردبیل با تأکید بر اهمیت تعامل و همکاری میان دستگاه قضایی و مجموعههای مرتبط با آن، اظهار کرد: تعامل و همکاری با مجموعههای مرتبط با دستگاه قضایی استان، در کنار انجام وظایف ذاتی و قانونی، از مهمترین رویکردهای دادگستری استان است.
وی بر ضرورت تقویت فعالیتهای روابط عمومی و رسانهای کانون وکلای دادگستری تأکید کرد و افزود: انعکاس اقدامات، خدمات و عملکرد کانون از طریق رسانهها و بهویژه ظرفیت فضای مجازی، میتواند در افزایش آگاهی عمومی و ارتقای میزان رضایتمندی مردم مؤثر باشد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل همچنین برگزاری دورههای آموزشی تخصصی را مورد تأکید قرار داد و گفت: برگزاری مستمر دورههای آموزشی تخصصی و بهروزرسانی دانش حقوقی، نقش مهمی در تقویت توانمندی حرفهای وکلا و ارتقای کیفیت ارائه خدمات حقوقی به مردم دارد.
حجت الاسلام و المسلمین کثیرلو با تأکید بر ضرورت برنامهمحوری در انجام امور، تصریح کرد: تقسیم و تفکیک امور تخصصی و بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی، موجب تسریع در رسیدگی به امور، افزایش دقت و ارتقای کیفیت اقدامات خواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد دادگستری استان، ادامه داد: دادگستری استان نیز با رویکرد برنامهمحور و تعیین سازوکارهای دقیق و بهرهگیری از معاونتها و واحدهای تخصصی در حوزههای مختلف از جمله حمایت از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال، مسائل اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر مجموعههای زیرمجموعه، اقدامات مؤثری انجام داده و توانسته است به نتایج مطلوبی در سطح کشور دست یابد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین در فرایندهای حقوقی و قضایی تأکید کرد و گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت فناوریهای نوین و هوش مصنوعی میتواند ضمن تسریع در فرایند انجام امور، به افزایش دقت، شفافیت و کیفیت خدمات حقوقی و قضایی کمک کند.
در ادامه این دیدار، اعضای جدید هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان نیز ضمن ارائه گزارشی از برنامهها و اولویتهای خود، بر توسعه تعامل و همکاری با دستگاه قضایی استان تأکید کردند.
گفتنی است در پی برگزاری دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اردبیل، اعضای جدید هیئت مدیره مشخص و قادر شیری به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اردبیل انتخاب شده است.
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