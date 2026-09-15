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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۲

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ارتقای خدمات حقوقی یک ضرورت است

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ارتقای خدمات حقوقی یک ضرورت است

اردبیل - بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ارتقای خدمات حقوقی یک ضرورت است دیدار اعضای جدید هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اردبیل با رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین کثیرلو، در دیدار با اعضای جدید هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اردبیل با تأکید بر اهمیت تعامل و همکاری میان دستگاه قضایی و مجموعه‌های مرتبط با آن، اظهار کرد: تعامل و همکاری با مجموعه‌های مرتبط با دستگاه قضایی استان، در کنار انجام وظایف ذاتی و قانونی، از مهم‌ترین رویکردهای دادگستری استان است.

وی بر ضرورت تقویت فعالیت‌های روابط عمومی و رسانه‌ای کانون وکلای دادگستری تأکید کرد و افزود: انعکاس اقدامات، خدمات و عملکرد کانون از طریق رسانه‌ها و به‌ویژه ظرفیت فضای مجازی، می‌تواند در افزایش آگاهی عمومی و ارتقای میزان رضایتمندی مردم مؤثر باشد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی را مورد تأکید قرار داد و گفت: برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی تخصصی و به‌روزرسانی دانش حقوقی، نقش مهمی در تقویت توانمندی حرفه‌ای وکلا و ارتقای کیفیت ارائه خدمات حقوقی به مردم دارد.

حجت الاسلام و المسلمین کثیرلو با تأکید بر ضرورت برنامه‌محوری در انجام امور، تصریح کرد: تقسیم و تفکیک امور تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی، موجب تسریع در رسیدگی به امور، افزایش دقت و ارتقای کیفیت اقدامات خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد دادگستری استان، ادامه داد: دادگستری استان نیز با رویکرد برنامه‌محور و تعیین سازوکارهای دقیق و بهره‌گیری از معاونت‌ها و واحدهای تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال، مسائل اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر مجموعه‌های زیرمجموعه، اقدامات مؤثری انجام داده و توانسته است به نتایج مطلوبی در سطح کشور دست یابد.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرایندهای حقوقی و قضایی تأکید کرد و گفت: استفاده هدفمند از ظرفیت فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی می‌تواند ضمن تسریع در فرایند انجام امور، به افزایش دقت، شفافیت و کیفیت خدمات حقوقی و قضایی کمک کند.

در ادامه این دیدار، اعضای جدید هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان نیز ضمن ارائه گزارشی از برنامه‌ها و اولویت‌های خود، بر توسعه تعامل و همکاری با دستگاه قضایی استان تأکید کردند.

گفتنی است در پی برگزاری دهمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اردبیل، اعضای جدید هیئت مدیره مشخص و قادر شیری به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان اردبیل انتخاب شده است.

کد مطلب 6947928

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