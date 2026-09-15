رسول صفرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدارس سیستان و بلوچستان امسال به صورت صددرصد حضوری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و برای آمادگی هرچه بیشتر مدارس، روز شنبه ۲۸ شهریورماه مانور بازگشایی مدارس برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال بیش از ۸۶۰ هزار دانش‌آموز در مدارس استان تحصیل خواهند کرد که با احتساب دوره پیش‌دبستانی، شمار دانش‌آموزان ورودی به مدارس به حدود ۹۰۰ هزار نفر می‌رسد.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان ادامه داد: جشن جوانه‌ها و شکوفه‌ها ۳۰ شهریورماه و جشن غنچه‌ها نیز ۱۲ مهرماه برگزار خواهد شد.

صفرزایی خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم دانش‌آموزان با نشاط، شادی و انگیزه بیشتری وارد مدارس شوند و سال تحصیلی جدید را در فضایی شاد و پرنشاط آغاز کنند.