رسول صفرزایی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مدارس سیستان و بلوچستان امسال به صورت صددرصد حضوری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و برای آمادگی هرچه بیشتر مدارس، روز شنبه ۲۸ شهریورماه مانور بازگشایی مدارس برگزار میشود.
وی افزود: امسال بیش از ۸۶۰ هزار دانشآموز در مدارس استان تحصیل خواهند کرد که با احتساب دوره پیشدبستانی، شمار دانشآموزان ورودی به مدارس به حدود ۹۰۰ هزار نفر میرسد.
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان ادامه داد: جشن جوانهها و شکوفهها ۳۰ شهریورماه و جشن غنچهها نیز ۱۲ مهرماه برگزار خواهد شد.
صفرزایی خاطرنشان کرد: تلاش میکنیم دانشآموزان با نشاط، شادی و انگیزه بیشتری وارد مدارس شوند و سال تحصیلی جدید را در فضایی شاد و پرنشاط آغاز کنند.
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