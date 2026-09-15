به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، شهلا عموری بیان کرد: پس از توقف موقت فعالیت مرزهای شلمچه و چذابه از سوی طرف عراقی در ابتدای هفته جاری، رایزنی‌های مستمری میان مسئولان دو کشور برای تعیین زمان‌بندی ازسرگیری تردد مسافران و مبادلات تجاری در گذرگاه‌های مشترک انجام شد.

وی افزود: بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی نهاد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق، تردد مسافران از مرزهای چذابه و شلمچه از ساعت ۶ صبح روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه از سر گرفته شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز ادامه داد: بخش تجاری مرز شلمچه نیز از ساعت ۶ صبح روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون مبادلات تجاری از این گذرگاه در حال انجام است.

عموری با اشاره به وضعیت موجود در مرز چذابه گفت: طبق اعلام طرف عراقی، فعالیت بخش تجاری و حمل کالا در گذرگاه چذابه پس از تکمیل اقدامات فنی، ساماندهی روندهای اجرایی و به‌روزرسانی سامانه‌ها، از ساعت ۶ صبح روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه آغاز خواهد شد.

وی افزود: در شرایط کنونی، به دلیل توقف موقت فعالیت تجاری این مرز، ترافیک سنگینی از کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی به مقصد عراق در محدوده مرز چذابه ایجاد شده است و این خودروها تا زمان بازگشایی رسمی بخش تجاری، در مرز مستقر خواهند بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بیان کرد: با هماهنگی و تدابیر اندیشیده‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، گمرک، مرزبانی و دیگر نهادهای مرتبط، تاکنون از وارد آمدن خسارت یا آسیب به کالاهای فاسدشدنی و حساس جلوگیری شده است.

عموری اظهار کرد: مدیریت ناوگان باری، ساماندهی کامیون‌ها، اولویت‌بندی محموله‌های حساس و پیگیری مستمر برای تسهیل خروج کالا، از جمله اقدام‌هایی است که با هدف کاهش پیامدهای توقف موقت فعالیت تجاری مرز چذابه در حال انجام است.

وی گفت: با وجود این محدودیت موقت، جریان مبادلات تجاری میان ایران و عراق به‌طور کامل متوقف نشده و فعالیت در دیگر گذرگاه‌های مشترک بین ایران و عراق به‌صورت شبانه‌روزی ادامه داشته است.