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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷

شرایط بانک مرکزی برای رفع ‌تعهد ارزی صادرکنندگان با فروش اسکناس ارز

شرایط بانک مرکزی برای رفع ‌تعهد ارزی صادرکنندگان با فروش اسکناس ارز

بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه مورخ سوم شهریور ۱۴۰۵ به بانک‌ها، شرایط رفع‌ تعهد ارزی صادرکنندگان با فروش اسکناس ارز را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق ایران، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه مورخ سوم شهریور ۱۴۰۵ به بانک‌ها، شرایط رفع‌ تعهد ارزی صادرکنندگان با فروش اسکناس ارز را اعلام کرد.

بنابر ابلاغیه بانک مرکزی، شرایط بانک مرکزی برای رفع ‌تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق فروش اسکناس ارز به این شرح است:

۱- صادرکنندگان گروه‌های موضوع بند ۲ ماه ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات که از تاریخ ارزیابی پروانه‌های صادراتی آن‌ها بیش از ۱۵ ماه نگذشته است، به‌منظور رفع تعهدات صادراتی می‌توانند در نمادهای اسکناس سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نسبت به فروش اسکناس ۰ منوط به ارائه اظهارنامه گمرکی ورود اسکناس در مبادی ورودی کشور) اقدام کنند.

۲- رفع تعهد ارزی همه صادرکنندگانی که از تاریخ ارزیابی پروانه‌های صادراتی آن‌ها بیش از ۱۵ ماه گذشته است، از طریق فروش اسکناس ارز حاصل از صادرات خود به بانک مرکزی، با عاملیت مؤسسات اعتباری و به نرخ خرید حواله سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در روز معامله، با ارائه اظهارنامه گمرکی بلامانع است.

طبق بخشنامه بانک مرکزی، در صورت بروز هرگونه ابهام در اجرای این بخشنامه لازم است مراتب از اداره رسیدگی به تعهدات صادراتی و وارداتی این بانک استعلام و پیگیری شود.

ضمن الزام به رعایت ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مقتضی است مراتب را به همه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ کرده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت کنید.

کد مطلب 6947968
علی فروزانفر

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