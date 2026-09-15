امین عدیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در قالب طرح «خانه امید»، ۱۱ هزار و ۹۴۴ واحد مسکونی برای اقشار کم‌درآمد در سطح شهرها و روستاهای سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: مجموع تسهیلات بانکی قابل هزینه برای اجرای این طرح چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و مجموع کمک‌های بلاعوض قابل هزینه نیز دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، احداث مسکن مقاوم برای اقشار کم‌درآمد جامعه در تمامی شهرها و روستاهای استان است.

عدیلی جامعه هدف این طرح را مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، مددجویان سازمان بهزیستی و افراد غیرتحت پوشش با دهک‌های درآمدی یک تا چهار عنوان کرد.

اعطای کمک های بلاعوض به دهک های یک تا چهار شهری و روستایی

وی درباره میزان کمک‌های بلاعوض گفت: مددجویان کمیته امداد ۴۰۰ میلیون تومان، مددجویان بهزیستی ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان، خانوارهای دهک‌های یک تا چهار شهری ۲۵۰ میلیون تومان و دهک‌های یک تا چهار روستایی ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض دریافت می‌کنند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اضافه کرد: تسهیلات بانکی این طرح ۵۰۰ میلیون تومان با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله در نظر گرفته شده است.

عدیلی منابع تأمین کمک‌های بلاعوض این طرح را حساب ۱۰۰ حضرت امام خمینی (ره)، اعتبارات دولتی و اعتبارات ملی و استانی بودجه سال ۱۴۰۵، سود سال ۱۴۰۴ شرکت‌های تابعه بنیاد مسکن، منابع داخلی بنیاد مسکن استان، کمک‌های بلاعوض نمایندگان مجلس، ظرفیت مالیات‌های نشان‌دار، کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیران و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان‌ها و صنایع عنوان کرد.