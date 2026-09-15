آمریکا ارسال تسلیحات فضایی به مدار زمین را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، تروی مینک وزیر نیروی هوایی آمریکا اعلام کرد تسلیحات در مدار زمین برای تضمین ایمنی نیروی های آمریکایی در مقابل اقدامات تهاجمی دشمن ضروری است.

مینک هنگام سخنرانی در یک کنفرانس هوا، فضا و سایبری اعلام کرد آمریکا برای تهدیدهای در حال افزایش آماده است اما درباره قابلیت های تسلیحات مذکور یا زمان ارسال آنها به مدار زمین توضیحی نداد.

مقامات ارشد ارتش آمریکا قبلا از قصد خود برای ارتقای قابلیت های نظامی در فضا سخن گفته و به برنامه های چین و روسیه برای توسعه روش های حمله و اختلال در ماهواره های آمریکا در درگیری آتی اشاره کرده بودند.

یک سخنگوی نیروی فضایی آمریکا در این باره می گوید: کنترل فضا مجموعه مموریت‌های موردنیاز برای رقابت بر سر و اعمال کنترل بر حوزه فضایی را دربر می‌گیرد. این امر از طریق به‌کارگیری روش‌های جنبشی و غیرجنبشی برای تأثیرگذاری بر قابلیت‌های طرف مقابل، از طریق ایجاد اختلال، تضعیف و حتی در صورت لزوم نابودی آن‌ها انجام می‌شود. چنین قابلیت هایی ممکن است برای مقاصد تهاجمی و دفاعی به دستور فرماندهی رزمی به کار گرفته شوند.